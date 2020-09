Felháborodott Kína: Amerika a világbéke legnagyobb ellensége!

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

Szeptember elején adott ki az amerikai védelmi miniszter egy jelentést, melyben a kínai haderőfejlesztést vizsgálják; ebben többek közt azt írják, hogy Kína céljainak „erős következményei vannak az amerikai nemzeti érdekekre, biztonságra és a nemzetközi szabályokon nyugvó rendre”.

A kínai védelmi minisztérium a jelentést „önkényes torzításnak” nevezte. Hozzátették: „több éves bizonyíték szolgál arra, hogy az Egyesült Államok a regionális bizonytalanság katalizátora, a nemzetközi rend megsértője és a világbéke lerombolója.

Mint Kína írja, az Egyesült Államok beavatkozásai Irakban, Szíriában és Líbiában az elmúlt 20 évben 800 ezer ember halálát okozták és több millió ember otthonát rombolták le.

Kína a jelentést hamisnak nevezte és arra kérte az Egyesült Államokat, legyenek szívesek objektíven és racionálisan szemlélni Kína nemzetbiztonságát, valamint ügyeljenek a két ország kapcsolatainak megőrzésére.

A 150 oldalas jelentésben többek közt leírják azt, hogy Kína hadseregének fejlesztése egy „politikai eszköz” és célja, hogy Peking külügyi céljait támogassa, amely „felülbírálná a nemzetközi rend egyes aspektusait.”

„Teljesen egyértelmű, hogy a [a kínai kommunista párnak] van egy stratégiai célja, melyért dolgoznak és ha figyelmen kívül hagyjuk a haderőfejlesztést, ennek komoly következményei lesznek az amerikai érdekekre és a nemzetközi szabályrendszerekre” – írja az amerikai védelmi minisztérium.

A jelentés részletesen ír egy potenciális Tajvannal szemben támasztott invázióról is. Amerika úgy látja, egy ilyen támadás sikerrel járna, de „komplex lenne és jelentős politikai következményei lennének.”

A jelentés kitér arra is, hogy 2 millió főt számláló kínai hadsereg több területen is nagyobb az amerikainál, a katonák számán felül a hadihajók és tengeralattjárók számában is megelőzik az Egyesült Államokat, bár ezek technológiai színvonala többnyire elmarad Amerikáétól.

Címlapkép: Getty Images