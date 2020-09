Kiderült: Marshall-tervet készít Magyarország a V4-ekkel együtt a fehéroroszoknak

A múlt pénteki lengyelországi V4 csúcstalálkozón még csak egy Fehéroroszországnak szánt gazdasági együttműködési javaslatnak tűnt az, amiről a kormányfők beszéltek, de mára kiderült, hogy konkrétan egy Marshall-terv névre keresztelt támogatási csomagban gondolkodnak, amely egy stabilizációs alap felállítását is takarná többféle egyéb segítség mellett – közölte a lengyel miniszterelnöki hivatal szóvivője a PAP hírügynökséggel. Mindez éppen aznap történik, amikor az elcsalt választásokkal vádolt fehérorosz diktátor Aljakszandr Lukasenka az orosz elnökhöz, Vlagyimir Putyinhoz repült Szocsiba, hogy tájékoztassa és segítségét kérje a helyzet stabilizálására.

Mi hangzott el pénteken?

Múlt pénteken a lengyelországi Lublinban találkoztak a visegrádi országok (V4: Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia) kormányfői, amelynek közös sajtótájékoztatóján Orbán Viktor kormányfő az MTI összefoglalója szerint azt közölte, hogy Magyarország támogatja a lengyel erőfeszítéseket, és örül annak a lengyel előterjesztésnek, amely Fehéroroszország irányába egy stratégiai együttműködés gazdasági pillérére tesz javaslatot.

Fontos a demokrácia, fontosak az emberi jogok, de ennek követelése nem lesz elég, többre van szükség, egy stratégiai megközelítésre, és a lengyel javaslat ma ezt célozza

- mondta.

Hozzátette, szerinte néhány hét múlva eljuthatnak oda is, hogy a gazdaság után a nagy stratégiai javaslat katonapolitikai-biztonsági lábát is megfogalmazzák, de ehhez szükség lesz az Európai Tanács ülésére, mert ez túlnyúlik a V4-ek hatókörén.

A lengyel PAP hírügynökség a múlt pénteki eseményről úgy tudósított, hogy Mateusz Morawieczki kormányfő a fehérorosz népnek egy „gazdasági együttműködési ajánlatot” fogalmazott meg, amely a kkv-k terén közös projekteket és energetikai együttműködést is ígérne, ha tisztességes és szabad választásokat tartanának az országban. A tudósítás szerint Morawieczki azt is jelezte: a következő EU-csúcson mutatja majd be a V4 közös tervét és javaslatot fog tenni arra is, hogy a fehérorosz emberektől megkövetelt uniós vízumot töröljék el.

Ennél azért többről van szó

A fenti jelzésekből körvonalazódó tervnél jóval többről van szó, mert a PAP hírügynökségnek ma azt mondta Michal Dworczyk lengyel miniszterelnöki hivatali vezető, hogy konkrétan Marshall-terv névre hallgat a V4 által közösen képviselt és Morawieczki által a szeptember 24-25-i rendkívüli EU-csúcson prezentálandó intézkedéscsomag, amely

egy stabilizációs alap felállítását is tartalmazza számos egyéb pénzügyi mechanizmus mellett.

Az illetékes azt is jelezte, hogy az Európai Parlamentnek, civil szervezeteknek és egyéb uniós parlamenteknek is fokozniuk kell a kapcsolatokat és az együttműködést a fehérorosz hatóságokkal a párbeszéd jeleként.

A Marshall-terv a második világháború utáni nagy amerikai gazdasági és pénzügyi támogatási program volt, amelyet az akkori amerikai pénzügyminiszterről neveztek el és akkori árfolyamon gigantikus segélyprogramnak számított a nyugat-európai országok megsegítésére, stabilizálására (javarészt anyagi támogatást és amerikai árut kaptak az országok, kisebb részben kölcsönöket).

Érdemes emlékeztetni rá, hogy tegnap már sorozatban az ötödik egymást követő vasárnapon volt igen jelentős, beszámolók szerint ismét 100 ezer feletti tüntetés a fehérorosz fővárosban az augusztus 9-i elcsalt elnökválasztás elleni tiltakozásul, Lukasenka lemondását és a békés hatalomátadást követelve. Közben a fehérorosz elnök ma Vlagyimir Putyin orosz elnökhöz látogatott, hogy a sorozatos telefonbeszélgetések után személyesen is tájékoztassa őt a helyzetről és feltehetően a segítségkérésének konkrétumairól.

