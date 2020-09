"Meghekkelték" a Tesla szupertöltőit, BMW-t és Porschét töltöttek ingyen a Superchargerről

A Tesla szupertöltőivel töltöttek nem Tesla gyártású elektromos autókat egy európai kísérlet során, a próbálkozást siker koronázta, a töltést több elektromos autón elvégezték a Tesla V3 szupertöltőivel, amihez a sztenderd CCS csatlakozót kell használni. Bár Elon Musk korábban beszélt arról, hogy más gyártók autói előtt is megnyitnák a töltőhálózatukat, a mostani lehetőség még biztosan nem az, amire a Tesla első embere gondolt, és vélhetően egy szoftverfrissítés bezárja majd a kiskaput.

Egymás után telepíti V3-as szupertöltőit Európában a Tesla, az elsőket még tavaly, Hollandiában helyezték üzembe, azóta már Londonban, és most legutóbb Berlinben is birtokba vehették a teslások az akár 250 kW-os teljesítményre is képes töltőket.

A Teslarati most arról ír, hogy CCS típusú szabványos töltőkkel nem csak Teslákat lehet tölteni, hanem más elektromos autókat is. A Nextmove videójából kiderül, hogy vélhetően egy szoftverhiba miatt

egyelőre más gyártók autói is feltölthetők a Superchargerekkel, ráadásul ingyen.

Hogy ezt bizonyítsák, az elektromos autókat kölcsönző Nextmove el is végzett egy kísérletet ezzel kapcsolatban, aminek eredményét közzé is tették a Youtube-on:

Ahogy az a videóban is látszik, a kísérlet során nyolc különböző európai autógyártó modelljét töltötték a Tesla berendezésével, mindez különösebb probléma nélkül sikerült is. A következő autókat töltötte a szupertöltővel a Nextmove csapata:

Volkswagen e-Golf,

Volkswagen ID.3,

BMW i3,

Hyundai Kona EV

Hyundai IONIQ EV,

Renault Zoe,

Porsche Taycan

Opel Ampera-e.

Az imént felsoroltak közül három, pontosabban a Renault Zoe, Hyundai Kona EV és a VW e-Golf júliusban az 5 legnagyobb darabszámban eladott elektromos autó között szerepelt Európában, az első, a harmadik és a negyedik helyet érték el ezen a listán az EV Sales Blog statisztikája alapján.

Ez a sikeres kísérlet azt tanúsítja, hogy a legnépszerűbb európai elektromos autók tulajdonosai egyelőre ki tudják használni a kiskaput, és használhatják a járműveik feltöltésére a V3 szupertöltőket. Természetesen a Tesla mindezt megelőzheti egy gyors szoftverfrissítéssel, szóval nem biztos, hogy sokáig fog tartani az öröm.

Habár a Tesla cégvezére Elon Musk a 2018-as év első negyedéves gyorsjelentése során úgy nyilatkozott, hogy a cég szupertöltői elérhetőek lesznek a jövőben más gyártók autói számára is, vélhetően Musk nem a mostani lehetőségre gondolt.

