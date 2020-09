Rekordgyorsasággal terjed a koronavírus, a kormány ülést tartott

A kormány szerdán ülésezik, és erről Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő már egy hétfő reggeli rádiós beszélgetésben előzetesen elárult néhány részletet. A mostani hullámban fontos taktika, hogy a kormány nem szeretné megállítani az ország működését a vírus elleni küzdelem során. Szerinte vannak azonban már most új eszközei a járvány ellen, ami tavasz elején még nem volt, itt példaként említette az egészségügyi kapacitást. A hatóságok szigorúbban fogják ellenőrizni a maszkhasználatot és szankcionálási lehetőség is van, de nem az a cél, hogy az embereket megbüntessük - jelezte a kormányszóvivő. Erről beszélt múlt pénteken már Orbán Viktor is.