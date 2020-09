IfW: "Növekedési pályára állt a német gazdaság"

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

Az Institut für Weltwirtschaft (IfW Kiel) kutatóintézet szerint az idei német gazdasági visszaesés nem lesz olyan súlyos, mint 2009-ben, a globális pénzügyi válság idején volt. Az intézet a júniusban a GDP 6,8 százalékos visszaeséséről tett előrejelzését 5,5 százalékos csökkenésre mérsékelte. A német GDP 2009-ben 5,7 százalékkal csökkent a nemzetközi pénzügyi válság közepette.

Növekedési pályára állt a német gazdaság

- szögezte le a felmérés eredményét összefoglalva Stefan Kooths, az IfW konjunktúrakutatási vezetője. A német gazdaság hamar kibontakozott a járványvédelmi korlátozások szorításából és az áprilisi mélypont után néhány hónap alatt már visszaszerezte az elszenvedett veszteségek jó részét - mondta. Hozzátette, hogy a kapacitáskihasználtság mértéke azonban még messze elmarad a krízis előttitől.

A javulás üteme a következő hónapokban lassulni fog

- figyelmeztet az IfW prognózisa, ami ennek értelmében a júniusban jelzett 6,3 százalékról 4,8 százalékra szállította le a jövő évre jelzett GDP-növekedés mértékét, 2022-re pedig már csak 2,2 százalékos bővülést tart valószínűnek. A német gazdaság teljesítménye a jövő év végére még mintegy 3 százalékkal marad el attól, amire a krízis előtt még számítani lehetett.

A koronavírus-válság mély nyomokat hagyott a munkaerőpiacon. A részmunkaidős foglalkoztatás támogatása ellenére is mintegy 810 ezer munkahely szűnhetett meg a német gazdaságban. Az év közepére azonban a munkaerőpiacon is sikerült túljutni a mélyponton az IfW megítélése szerint. A foglalkoztatás krízis során bekövetkezett visszaesésének teljes pótlásához azonban valószínűleg 2022 elejéig kell várni. A munkanélküliségi ráta még ezzel együtt is magasabb lesz a 2019-es 5,0 százaléknál, 2022-ben pedig 5,6 százalékos lehet a mutató.