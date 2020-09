Így lett Magyarország az áfacsalás elleni harc éllovasa

Míg 2010-ben az elméletileg beszedhető áfa 22 százalékát, tavaly már csupán a 6,6 százalékát nem tudta beszedni a magyar állam, miközben az elmúlt években radikálisan csökkentek az adóellenőrzések, így egyre jobbá válhatott az adóhatóság problémás adózókkal kapcsolatos kiválasztási hatékonysága – mutat rá rövid elemzésében a Niveus Consulting Group. Azt is kiemelik, hogy nemcsak a magyar adórés mostani szintje örvendetesen alacsony a régióval és néhány nyugat-európai országgal összevetve, hanem a csökkenés mértékének üteme is, hiszen pár év alatt jutottunk el idáig. Az áfarés csökkenése olyan intézkedésekhez köthető, mint az online pénztárgép, az EKÁER vagy éppen az online számla bevezetése – rögzítik.

Az áfarés jelentős további záródásáról a Portfolio már beszámolt az Európai Bizottság összesítése alapján és a Pénzügyminisztérium is összefoglalta az eredményeket egy közleményben. A Niveus Consulting Group anyaga most idősorosan is bemutatja, hogy az áfarés összezáródása hogyan és mikor történt és feltehetően milyen intézkedésekhez köthető. Amint az alábbi ábrán látszik:

három nagyobb adóintézkedés már abban az évben jelentősen szűkítette az adórés mértékét.

Fischer Ádám, a Niveus Consulting Group jogi partnere azt rögzítette: bármilyen furcsán hangzik, az állam által be nem szedett, azaz hiányzó áfa (áfarés) összege a gazdasági mutatók alapján nagyon jól becsülhető. Az Európai Bizottság minden évben elkészíti az erre vonatkozó statisztikákat, amiből jól látható, milyen utat járt be Magyarország az elmúlt 10 évben.

Magyarország a régiós országoktól jelentősen elrugaszkodva az EU élmezőnyébe került a hiányzó áfa mértékét tekintve. A legfrissebb, napokban kiadott, 2019-re vonatkozó becslések alapján Magyarországon ’mindössze’ az áfa 6,6%-át nem sikerült beszedni

Régiós összehasonlítás

A Niveus Consulting Group az alábbi összefoglalta a környező, illetve a nagyobb nyugati országok adatait. Jól látszik, hogy nem csak a 2019-es magyar áfarés mértéke, hanem a csökkenés nagyságrendje is kiemelkedő a régióban, de még néhány nyugati EU országgal összevetve is.

A csökkenés háttere

Fischer Ádám szerint elsőre könnyű lenne ráfogni a szigorú magyar adóellenőrzésekre az elért sikereket, de

valójában az látszik, hogy az áfarés csökkenése egyértelműen az olyan intézkedésekhez köthető, mint az online pénztárgép (2014), az EKÁER (2015) vagy éppen az online számla (2018) bevezetése.

Hiába tehát az extrém magas áfakulcs, mégis egyre többen fizetik be az áfát. Ennek köszönhető az is, hogy 2020-tól már jelentősen csökkenteni lehet például az EKÁER-köteles fuvarozások körét, vagy korábban lehetőség nyílt bizonyos alapvető élelmiszerek (hús, tej, tojás) áfa mértékének csökkentésére is.

Külön érdekes, hogy a NAV évente kiadott évkönyvéből megismerhető adatok alapján az ellenőrzések száma csökkent ugyanebben az időszakban: a NAV 2010-ben 79000 adóellenőrzést indított, amely során 476 milliárd forint adóhiányt állapított meg, ezzel szemben 2019-ban már csak alig 12500-at, amelynek keretében 232 milliárd forint adóhiányt állapítottak meg.

A NAV ellenőrzések száma a hatodára esett vissza, miközben az adóhiány összege csak feleződött

A részletek jelenleg még nem ismertek, így csak feltételezhető, hogy a NAV rendelkezésére álló adatmennyiség egyre könnyebbé teszi a problémás adózók kiválasztását az ellenőrzésre és így hatékonyabban találja meg az adóhatóság a hiányzó áfát.

Címlapkép forrása: MTI Fotó: Beliczay László. Online pénztárgép a legegészségesebb iskolabüfének járó díjat elnyert Móricz Zsigmond Gimnázium büféjében 2014. szeptember 18-án.