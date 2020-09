Itt a cáfolat: sem a Korányi, sem a Szent László kórházakban nem telt be a lélegeztető-kapacitás

Minden személyi és tárgyi feltétel adott a betegek folyamatos ellátásához az Emmi szerint.

A sajtóban megjelent hírekkel ellentétben sem a Korányi, sem a Szent László kórházakban nem telt be a lélegeztető-kapacitás. Ahogyan a magyar egészségügyben, úgy ebben a két intézményben is minden személyi és tárgyi feltétel adott a betegek folyamatos ellátásához - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma.

A Szent László Kórház és az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet után a Szent János Kórház is segítségért folyamodik, a személyzete ugyanis már nem tudja ellátni az egyre több koronavírusos beteg jelentette feladatokat - írja az Index.

"Bár a Szent János Kórház tavasszal minden többletfeladatot el tudott látni a saját erőforrásból, és a betegellátás forgalma csupán 40 százaléka volt az egy évvel korábbinak, most túlterheltséggel küszködik a koronavírusos betegek számának jelentős mértékű növekedése miatt. A kórház valamennyi osztálya szinte teljes kapacitással üzemel" – írta az Index kérdésére az egészségügyi intézmény. "Ezért kértük, hogy a többletfeladataink ellátása érdekében vezényeljenek hozzánk szakembereket."

Most ősszel sokkal több a fiatal és a középkorú betegük, akiket elkülönítve kell kezelniük. Az orvosok a súlyosabb szövődményeket továbbra is idősebb betegeknél tapasztalják, azonban ők egyelőre kevesebben vannak, mint tavasszal.

A Népszava azt írta, hogy az Országos Korányi és Pulmonológiai Intézetben és a Szent László Kórházban is annyi a súlyos beteg, hogy mind a két egészségügyi intézmény lélegeztető kapacitása betelt.

A Magyar Kórházszövetség szerint a koronavírus járvány őszi hulláma hamarabb gyűrűzött be a kórházakba, mint arra számítani lehetett, és az első hetek tapasztalatai azt mutatják, hogy jóval nagyobb nyomás nehezedik most a kórházakra, mint tavasszal. A lakosság most sokkal kevésbé türelmes, és jóval kevésbé tartja be a járványügyi szabályokat. Ficzere Andrea, a szövetség elnökének elmondása szerint sok orvos és ápoló betegedett meg, vagy van karanténban, ez pedig jelenleg is nehezíti a betegellátást.

