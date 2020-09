Megdöbbentő hírek a koronavírusról: a fiatalok is veszélyben vannak, súlyos egészségkárosodást szenvedhetnek

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A szívre, vesére, agyra is vannak hosszútávú hatásai a koronavírusnak, szomorú hír, hogy ez életkortól lényegében független: nem csak az idős, krónikus betegek érintettek, hanem mindenki – mondja Falus András immonológus az ATV-nek adott interjúban. Beszélt arról, hogy milyen gyógymódokat vizsgálnak, milyen gyógyszereket tesztelnek, hogyan működik a vírus, és arról is, hogy szerinte is elképzelhető egy harmadik hullám jövőre. A jó hír, hogy szerinte sosem volt ekkora összefogás a világon egyetlen járvány idején sem, és hogy a járványt meg fogja állítani az emberiség.