Megdöbbentő: a szlovákok kiszámolták, mekkora eséllyel fertőződünk meg egy tömegrendezvényen

A szlovák járványügyi helyzetet értékelte ma Marek Krajčí egészségügyi miniszter, aki többek között arról beszélt, hogy aki Pozsonyban részt vesz egy 500 fős rendezvényen, az 37%-os valószínűséggel megfertőződik.

Szlovákiában is jelentős romlik a járványhelyzet, ma 235 új fertőzöttet találtak az országban. Marek Marek Krajčí egészségügyi miniszter szerint 20%-os emelkedésre lehet számítani az esetszámokban hetente, ezért "be kell húzni a kéziféket" - írja az Új Szó.

A miniszter szerint Szlovákiában főleg az esküvők, a családi és vállalati ünnepségek, a diszkók és bárok, a nagyobb egyházi ünnepségek, a sporttáborok, a munkahelyek és a szállodák a fertőzés forrásai, ezért péntektől betiltották a rendezvények szervezését az éttermekben, a szórakozóhelyeken, a klubokban és a szórakozóhelyeken. Krajčí szerint ha az összejövetelek résztvevőinek számát 500-ról 100-ra csökkentenék, azzal 25-szörösével esne vissza a kontaktszemélyek száma.

Elmondta továbbá, hogy a jelenlegi szlovákiai járványügyi helyzetet figyelembe véve 16 %-os esély van arra, hogy egy 500 fős rendezvényen részvevő személy megfertőződjön.

Pozsonyban 37% az esély a megfertőződésre.

Hozzátette, például az esküvői vendégek létszámának maximum 30 főre korlátozásával ez az esély egy százalék alá csökkenne. Krajčí kitért a magyarországi helyzetre is, amely szerinte kritikus, akárcsak Ausztria és Csehország helyzete.

Szlovákia nem zárta le a határait minden szomszéda előtt, a járványügyi szabályok meghozatalakor viszont a régiókat veszi figyelembe külföldön és belföldön is. Eltérő szabályok vonatkoznak a különböző szlovákiai régiókra is, a fertőzöttség arányában nő az intézkedések szigorúsága is.

Nem ismerjük a szlovák járványügyi hatóságok számításainak hátterét, mindenesetre a megfertőződés lehetőségét mutató valószínűségi mutatók egészen döbbenetesek. Pozsony számít Szlovákiában a legfertőzöttebb területnek, de az ottani járványhelyzet még mindig messze jobb, mint a budapesti, így azt gondoljuk, hogy egy 500 főt meghaladó budapesti eseményen, ahol nehéz betartani a járványügyi szabályokat (kézfertőtlenítés, szájmaszk, távolságtartás), 37%-ot bőven meghaladja a megfertőződés veszélye, amennyiben a szlovák számítások helyesek. A fenti számok azt is megmutatják, hogy teljesen indokolt a szórakozóhelyek nyitvatartásának korlátozása, és a tömegrendezvények létszámának maximálása.

Címlapkép: Getty Images