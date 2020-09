Sosem látott koronavírusos számokat mutatunk - így nézhet ki a magyar járványhelyzet

Van egy érdekes és fontos adat a koronavírussal kapcsolatban, amiről igazából fogalmuk sincs a magyaroknak. Ez pedig az, hogy az egyes megyékben éppen hány aktív fertőzött (éppen beteg) lehet. Bemutatjuk, melyik megye mennyire lehet fertőzött.

Ugyan a kormány minden reggel közli egy térképen, hogy a járvány márciusi kirobbanása óta hányan fertőződtek meg az egyes megyékben, ennek az adatnak azonban nem igazán van relevanciája, hiszen nem azt mutatja, hogy hány aktív eset van az adott régióban. Megmutatjuk, melyik az a térkép:

Könnyen lehet, hogy az első hullám az ország egyik régiójában nagyobb volt, de a másodikban egyelőre kevesebb beteget regisztráltak, így az országos átlagnál kevésbé fertőzött most. Ez a megye mégis rosszabbul „néz ki”, mint az, ahol a járvány első hullámában nagyon kevés esetet regisztráltak, most viszont gyorsan nő a betegek száma.

Komárom-Esztergom pl. nem néz ki jól az 533-as adatával, azonban több mint 300 esetet az első hullámban regisztráltak. Ezzel szemben Baranya elég kedvezőnek tűnik az összesen 290 fertőzöttel, pedig augusztus első felében még kevesebb mint 50 beteg volt ott összesen, vagyis a legtöbb beteg a második hullámban fertőződött meg. Vagyis Baranya semmivel sem áll jobban, mint Komárom-Esztergom az aktív esetek tekintetében nominálisan. Könnyen belátható, hogy ez a térkép nem bír érdemi információtartalommal a lakosság számára.

Sokkal több információt hordozna az aktív esetek (éppen beteg) számának a közlése. Erre vonatkozóan azonban nincsenek adatok, csak annyit lehet tudni, hogy az országban éppen több mint 10300 aktív fertőzött van. Ahogy tegnap bemutattuk: ez az adat is eléggé pontatlan. Ha az új regisztrált esetek adatait kumuláljuk, akkor egészen augusztus közepéig kellene visszamennünk az időben ahhoz, hogy közelíteni tudjuk az összes aktív esetszámot. Azt pedig tudjuk, hogy ilyen hosszú ideig nem betegek az emberek.

A Portfolio így elővette korábbi, saját modellszámításait, és abból indult ki, hogy hányan fertőződtek meg az elmúlt két hétben. Így 8200 aktív fertőzöttet számláltunk, ami több mint 2000-rel elmarad a hivatalos tájékoztatásban szereplő adattól. Íme a térkép:

A régiós országokban nagyjából két hétig tart az aktív periódus egy esetnél, így ez a megközelítés eléggé jónak tűnik. Egyúttal azt is feltételezzük, hogy az aluldetektálási arány egyenletes az országon belül.

Most három térképet mutatunk be, amely 10-szeres, 15-szörös, és 20-szoros aluldetektálással számol, és népességarányosan mutatja be az aktív fertőzöttek arányát a társadalomban a fenti megkötések mellett. A legvalószínűbb forgatókönyv a járvány jelenlegi szakaszában az utolsó, vagyis az, hogy a járványügy minden 20. beteget talál meg.

Tízszeres aluldetektálás mellett:

Tizenötszörös aluldetektálás mellett:

Hússzoros aluldetektálás mellett:

Vagyis ha az utolsó térkép áll a legközelebb a valósághoz, akkor Budapesten 100-ból 4 ember éppen fertőzött. Azonban ahogy haladunk előre az időben, úgy válik egyre bizonytalanabbá a magyar járványhelyzet.

Címlapkép: Getty Images