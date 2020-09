Elmenekülnél a járvány elől? A homokos tengerparton dolgoznál? Ezek az országok tárt karokkal várnak most

Mindig arról álmodtál, hogy egy trópusi szigeten, a fehér homokos tengerpartra és pálmafákra néző teraszon dolgozol majd? Talán még soha nem volt rá olyan jó lehetőséged, mint most. Egyre több ország csábítja magához a járvány miatt home office-ra kényszerült dolgozókat, hogy költözzenek oda és végezzék náluk távolról az irodai munkájukat a járvány alatt. A CNBC összegyűjtötte, hogy mely országok kínálnak most programokat kifejezetten a digitális nomádoknak.

A Stanford Egyetem közgazdászának becslései szerint az amerikai munkavállalók 42 százaléka most teljes munkaidőben otthonról dolgozik és nem is valószínű, hogy egyhamar visszatérnének az irodákba. Több amerikai nagyvállalat a hosszú távú home office-ra rendezkedett be, a Facebook például 2021 közepe előtt nem várja vissza munkavállalóit az irodába, a Twitternél pedig már soha többé nem kell kötelező jelleggel bejárni.

Vannak, akiknek ez kapóra jöhet.

A turizmus és ezzel együtt a turizmusra nagyban támaszkodó országok igencsak megszenvedték a járványt, így több ország stratégiaváltáson gondolkozik és a nyaralók helyett azokat célozzák, akik akár hosszabb időre is odaköltöznének.

Ez a lehetőség pedig vonzó lehet az újdonsült digitális nomádoknak, akiket a járványhelyzet teremtett, hiszen olyan országokról van szó, ahol alacsony a fertőzöttség, olcsóbb a megélhetés és lassabb az életritmus. Ezeket az országokat gyűjtötte össze a CNBC.

Anguilla

A brit fennhatóság alatt álló Anguilla szigetén augusztus 21-e óta lehet kérvényezni a kiterjesztett vízumot, ha valaki le szeretne telepedni és dolgozni. A kicsi karibi szigeten eddig mindössze 3 koronavírusos esetet regisztráltak. A jelentkezők közül azok élveznek prioritást, akik alacsony kockázatú országokból érkeznek a járvány szempontjából, vagyis ahol a fertőzési ráta 0,2 százalék alatt van.

A három hónapos tartózkodás 1000 dollárba kerül egy főnek, egy négytagú családnak pedig 1500 dollárba. A belépési díj, amely a tartózkodás hosszával arányosan emelkedik, két koronavírus-tesztet is magában foglal, valamint az engedélyeket arra, hogy valaki digitális munkát végezzen az országban. Más országokkal ellentétben Anguilla szigetén csak egy rövid leírást kérnek arról, hogy milyen típusú munkát tervez valaki végezni a szigeten.

Forrás: Getty Images

Barbados

Azok, akik Barbados szigetén szeretnének dolgozni, egy éves munkavállalói vízumot igényelhetnek, aminek engedélyezéséről 5 napon belül döntés születik. Barbados június 30-án vezette be a 12 hónapos tartózkodási engedélyt azok számára, akik a karibi szigeten dolgoznának otthonról. Már az első héten 1350 kérelmet nyújtottak be, ennek 40 százaléka amerikai állampolgár volt. Az egy év az országba való belépés napjától indul, de az időszak alatt szabadon lehet ki-be utazgatni az országból.

Az egész szigeten van ingyen wifi, éttermekben, kávézókban, könyvtárakban és parkokban. A vízumtulajdonosok térítés fejében iskolába is járathatják a gyerekeiket a szigeten.

Forrás: Getty Images

Bermuda

Bermuda homokos tengerpartokkal, kristálytiszta vízzel és több kilométer hosszú túraösvényekkel várják a járvány elől menekülőket. A vízum költsége 263 dollár fejenként és a kérvényezőnek munkaviszonnyal kell rendelkeznie egy Bermudán kívüli cégnél, vagy egyetemi hallgatói jogviszonnyal kell bírnia. Ha egyik sincs, akkor bizonyítania kell, hogy állandó jövedelme van.

A letelepedők családtagjait és háziállatait (megfelelő engedélyekkel) szintén szívesen látják. A honlap, ahol a tartózkodási engedély kérelmeit be lehet nyújtani, foglalható tengerparti villákról, bérelhető elektromos autókról és coworking-irodákról is kínál információkat.

Forrás: Getty Images

Grúzia

Grúzia 95 országból (közte az Egyesült Államokból) várja az otthonról dolgozó külföldieket. A július közepén bejelentett programra augusztus 5-ig 2700 jelentkezés érkezett. Augusztus végétől indult a beköltözés és legalább 360 napig engedélyezik a tartózkodást vízum nélkül. A letelepedőknek legalább havi 2000 dolláros fizetést fel kell tudniuk mutatni és vállalniuk kell, hogy a belépéskor 12 napos karanténba vonulnak egy hotelben, saját költségre.

A kaukázusi országban alacsony a koronavírusos esetek száma, bár szeptemberben jelentős emelkedésnek indult. Eddig összesen mintegy 1300 esetet tartanak nyilván, de ennek több mint a felét az elmúlt két hétben jegyezték fel.

Forrás: Getty Images

Észtország

Ha valaki pedig európai célpontot keresne, Észtország múlt hónapban indított egy digitális nomád vízumprogramot, látszólag a járványra adott válaszként. Valójában azonban már évek óta dolgoznak a programon. Annak ellenére, hogy Észtország digitálisan az egyik leginkább fejlett ország a világon, a vízumkérelmet személyesen egy észt nagykövetségen vagy konzulátuson kell benyújtani és 30 nap alatt bírálják el.

A jelentkezőknek legalább havi 3504 eurós jövedelmet fel kell tudni mutatni a megelőző hat hónapban. A vízum nem írja felül a jelenlegi belépési korlátozásokat, így pillanatnyilag csak az EU, a schengeni övezet és az Egyesült Királyság lakosai kérvényezhetik, valamint fejlett országok egy kis csoportja, amiben például Ausztrália, Kanada, Japán és Dél-Korea szerepel.

Forrás: Getty Images

És ahol még csak terv

És várhatóan nincs még vége az országok sorának, akik ilyen programokat kínálnak. Múlt hónapban például a horvát miniszterelnök célozgatott rá, hogy hamarosan tárt karokkal fogadják a digitális nomádokat. A nyilatkozatok alapján 2021-től indulhat a horvát program.

Forrás: Getty Images

Címlapkép: Bermuda, forrás: Getty Images