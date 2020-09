Kiderült, milyen Marshall-tervben venne részt Magyarország a fehéroroszoknak

In English

Egy anyagi támogatást célzó pénzügyi alap mellett kereskedelmi kedvezményeket, vízummentességet és a WTO-tagság támogatását is tartalmazza az a javaslatcsomag, amelyet a litván, a lengyel és a román vezető fog az e hét csütörtök-pénteki EU-csúcson a többi tagállamnak javasolni – fedte el a litván elnök hétfő reggel.

A fehérorosz helyzetről és a görög-török gázvita miatti szembenállásról fognak elsősorban egyeztetni az uniós vezetők a szeptember 24-25-i brüsszeli csúcstalálkozón, és elsősorban lengyel szorgalmazásra egy Marshall-terv nevű átfogó támogatási programot is megvitatnak. Erről már varsói látogatása után Orbán Viktor magyar kormányfő is említést tett, de a lengyelek bővebben vázolták az elképzeléseket. Erről múlt héten már írtunk, miszerint egy legalább 1 milliárd eurós csomagról lenne szó, konkrét támogatási alapról is. Az lenne a feltétele az egésznek, hogy Aljakszandr Lukasenka az EU szerint elcsalt augusztusi elnökválasztás után engedjen egy újbóli szabad és tisztességes választás lebonyolítani az országban.

Ma reggel a litván elnök a Reuters tudósítása szerint az alábbi információkat vázolta az uniós vezetőknek javasolt csomagról, amelynek a „javaslat egy demokratikus Fehéroroszországnak” címet viseli:

kedvezményes kereskedelmi feltételeket kínálnának a fehérorosz cégeknek (amelyek nem támogatják tovább Lukasenka rezsimjét)

vízummentességet adnának a fehérorosz embereknek

támogatná az uniós közösség, hogy Fehéroroszország váljon a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) tagjává.

A fentieken felül lenne egy legalább 1 milliárd eurós pénzügyi alap, ehhez a Nemzetközi Valutaalap (IMF) is hozzájárulhatna – ha akar – és a cél az, hogy diverzifikálják a fehérorosz energiaszektort (csökkentsék a függőségét az oroszoktól), és fokozatosan egy piacgazdasági működési modell felé fordítsák át az országot. Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök a múlt csütörtöki litvániai látogatásán azt mondta, hogy sikerült megszereznie a visegrádi országok támogatását is a terv mögé, azaz a lengyelek, csehek és szlovákok mellett a magyarok is támogatják ezt.

