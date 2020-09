Donald Trump: Kína hagyta elterjedni a koronavírust a világban

Donald Trump amerikai elnök Kínát bírálta a járványkezelése miatt az ENSZ-közgyűlés jubileumi ülésére megküldött, előre felvett beszédében kedden.

Az ENSZ-nek felelőssé kell tennie Kínát a cselekedeteiért - fogalmazott az elnök, hozzáfűzve, hogy Kína szabadította a világra ezt a pestist. Leszögezte:

a vírus megjelenésének első napjaiban Kína felfüggesztette a belföldi utazásokat, de közben lehetővé tette, hogy a repülőjáratok elhagyják az országot, és megfertőzzék a világot.

Trump azzal vádolta Kínát és az Egészségügyi Világszervezetet (WHO), hogy hamis információkat terjesztettek a vírus fertőzésének módjairól. Leszögezte: "a kínai kormány és a WHO, amelyet csaknem teljes mértékben Kína tart ellenőrzése alatt, hamisan jelentette ki, hogy nincs bizonyíték e vírus emberről emberre terjedésére". Az elnök az új típusú koronavírust ezúttal is "kínai vírusként" említette.

Bírálta Peking környezetvédelmi politikáját is, kiemelve a túlhalászást, az óceánok szennyezését és a minden más országénál nagyobb, mérgező higanykibocsátást.Hangsúlyozta, hogy ha az ENSZ hatékony szervezet akar lenni, akkor a világ valós problémáira kell összpontosítania a figyelmét. Ezen gondok között említette a terrorizmust, a nők elnyomását, az emberkereskedelmet. A terrorizmus legfőbb támogatójának pedig Iránt nevezte.

Beszédében az elnök szólt a nemrég Washingtonban aláírt békemegállapodásról Izrael és az Egyesült Arab Emírségek, illetve Bahrein között. "Ezek az áttörést hozó békeegyezmények egy új Közel-Kelet hajnalát jelentik" - mondta. Hozzáfűzte, soha nem volt optimistább a térség jövőjét illetően, és szerinte hamarosan más országok is követni fogják a két arab állam példáját.

Az ülés megnyitó beszédében António Guterres ENSZ-főtitkár elmondta, hogy mindent meg kell tenni egy új hidegháború elkerüléséért. Kiemelte, a koronavírus-járvány miatt most arra van szükség, hogy "a forró konfliktusok tüzének eloltására világszerte tűzszünetet hirdessenek". Az Egyesült Államok és Kína közötti vitát Guterres veszélyesnek minősítette.

Címlapkép: Shutterstock