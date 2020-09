Elon Musk két nagyon fontos üzenetet osztott meg a világgal - Megnyugodhatnak a Tesla riválisai?

Két nagyon fontos üzenetet osztott meg Elon Musk a Twitteren a ma éjszakai Battery Day előtt néhány órával.

Az elsőben a Tesla vezére szemlátomást igyekszik hűteni a felfokozott várakozásokat, az esemény előtt ugyanis fontosnak tartotta megjegyezni, hogy az a megoldás, amivel előrukkolnak

kihat a hosszú távú gyártásra, különösen a Semi, a Cybertruck és a Roadster gyártására, de amit bejelentünk, csak 2022-ig jut el a komoly, nagy volumenű gyártásig.

Important note about Tesla Battery Day unveil tomorrow. This affects long-term production, especially Semi, Cybertruck & Roadster, but what we announce will not reach serious high-volume production until 2022. — Elon (Musk) September 21, 2020

Ez a Musk által tett kijelentés több szempontból is fontos: egyrészt utalás arra, hogy az új akkumulátortechnológia a következő évek meghatározó modelljeiben tölt majd be kiemelt szerepet. Azt viszont nem zárja ki, hogy kis darabszámban már rövidtávon megjelenjen, akár a brutális teljesítménnyel bíró, Plaid hajtáslánccal szerelt Tesla Model S-ben. Az üzenet láttán viszont aligha nyugodhatnak meg a rivális autógyártók, csupán egy kis plusz időt nyerhettek, hiszen a jelzés szerint az új akkumulátortechnológia később eljut majd a nagy darabszámú tömeggyártás szakaszába. Az is érdekes, hogy Musk pont azt a három modellt emelte ki az új technológia kapcsán, amelyeknek így vagy úgy, de extrém terhelés, igénybevétel alatt kell majd teljesíteniük.

Musk másik üzenete szintén nagyon fontos iparági szempontból,

Növelni kívánjuk, nem pedig csökkenteni az akkumulátorcellák beszerzését a Panasonictól, az LG Chemtől és a CATL-tól (esetleg más partnerektől is). Még akkor is, ha a celláink beszállítói maximális sebességgel termelnek majd, 2022-ben és az után is jelentős hiánnyal számolunk, kivéve, ha mi magunk is intézkedünk.

A bejegyzés első mondata cáfolata annak a feltételezésnek, amely szerint a Tesla a jövőben kevésbé támaszkodna a beszállítóira, mert sokkal inkább szeretné házon belül tudni az elektromos autók legdrágább komponensének, az akkumulátornak a gyártását. Egyben üzenet a partnereknek, hogy a jövőben még nagyobb megrendelésekre számíthatnak a Teslától. Az üzenet második fele viszont erős jelzés lehet arra vonatkozóan, hogy a Tesla valóban saját akkumulátorgyártásba kezd majd.

We intend to increase, not reduce battery cell purchases from Panasonic, LG & CATL (possibly other partners too). However, even with our cell suppliers going at maximum speed, we still foresee significant shortages in 2022 & beyond unless we also take action ourselves. — Elon (Musk) September 21, 2020

Címlapkép forrása: Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images