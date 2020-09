Equilor: két tűz között az MNB, nem néz ki jól a magyar vírushelyzet

A magyar GDP idén 5%-kal eshet vissza az Equilor friss előrejelzése szerint. A Magyar Nemzeti Bank nehéz helyzetbe kormányozta magát, ennek hatására két tűz közé került. A forint ugyanis a leggyengébben teljesítő régiós deviza, az infláció megemelkedett, miközben a magyar gazdaság gyengén teljesített. A koronavírus tekintetében most nem áll jól az ország: habár a kormány kommunikálja, hogy nem lesz olyan leállás, mint tavasszal volt, de ha az esetszámok tovább emelkednek, akkor ez önmagát gerjesztve hozhat nehézségeket.

A gazdaság összes szereplőjét érinti a jelenlegi járványhelyzet, ami alól a szektorunk sem tudja kivonni magát – mondta el Szécsényi Bálint, az Equilor Befektetési Zrt. vezérigazgatója a cég online sajtóeseményén. A befektetési szolgáltatók felkészültsége és az online csatornák segítették, hogy reagálni tudjunk a helyzetre, de az ügyfelek igénylik a személyes találkozókat – foglalta össze Szécsényi.

USA és Európa

Török Lajos, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője szerint a koronavírus-járványban idén tavasszal az 1929-es válsághoz hasonló bezuhanást láthattunk a tőzsdéken, majd egy még nagyobb felpattanás következett. Ennek köszönhetően több tőzsdeindex is történelmi csúcson jár, egy olyan környezetben, amikor a reálgazdaságban erőteljes félelmek uralkodnak – hangsúlyozta.

Az USA-ban történelmi visszaesést mutatott a gazdaság a második negyedévben, azonban ezt követően megkezdődött a kilábalás. Ezért jó esély van egy V-alakú, de legalább egy Nike-jel alakú kilábalásra – tette hozzá. Az amerikai elnökválasztás komoly változásokat hozhat a tőkepiacokon. A gazdaság szempontjából Donald Trump megnyugvást hozhatna, hiszen neki mindennél fontosabb a tőzsdeindexek teljesítménye, Joe Biden viszont adóemeléseket jelenthetne be. Az eurózónában sokkal bizonytalanabb a helyzet, mint az Egyesült Államokban még úgy is, hogy az Európai Központi Bank erőteljes monetáris lazítást jelentett be. Egyelőre további élénkítés nincs az asztalon, de az EKB laza monetáris politikát folytathat.

Magyarország

Magyarország sem úszta meg a koronavírus-járvány gazdasági hatásait. Amiben különleges a magyar helyzet az az, hogy nálunk erős az inflációs nyomás, amihez hozzájárul a gyengülő forint – mondta Török Lajos. Szerinte az MNB nagyon nehéz helyzetbe kormányozta magát. A jegybank 30 bázisponttal 0,6%-ra csökkentette idén az alapkamatot, de további csökkentésre már nincs tér, 2021-2022-ben viszont már kamatemelés várható.

A korábban szigorú államháztartási hiány idén a 8%-ot is elérheti, és csak 2022-ben érheti el a korábbi alacsony szintet. Az Equilor szerint idén 5%-kal csökkenhet a GDP, jövőre 4,5%-os növekedés lehet, így csak 2022-ben érjük el a válság előtti szintet – foglalta össze Török.

Buró Szilárd, az Equilor Befektetési Zrt. pénzügyi innovációs vezetője szerint a 360-as árfolyam határozhatja meg a forint mozgását rövid és középtávon. A forint teljesített idén a leggyengébben a régiós versenytársak közül. Nagy Márton MNB-alelnök távozásával személéletváltás történt, a kamat 30 bázisponttal ment lejjebb, azonban nincs visszajelzés arra vonatkozóan, hogy a gazdaság milyen lendületet tudott volna szerezni – fejtegette Buró. A versenytársak közül a második negyedévben a magyar gazdaság teljesített a leggyengébben – tette hozzá.

A jegybak két tűz között van Buró szerint. A kérdés az, hogy kitart-e amellett az MNB, hogy a gazdaság újraindítása fontosabb, mint az inflációs cél elérése. A gazdaság támogatása ugyanis lazítással járna, az infláció azonban ezt már nem teszi lehetővé. Az árfolyam szempontjából ez egy komoly tényező, hiszen a forint további gyengülése még magasabb inflációhoz vezetne – emelte ki.

A vírus tekintetében nem áll jól az ország, növekvő és egyre nagyobb a fertőzöttségi szint. Habár a kormány kommunikálja, hogy nem lesz olyan leállás, mint tavasszal volt, de ha az esetszámok tovább emelkednek, akkor ez önmagát gerjesztve hozhat nehézségeket. Ha pl. bejut egy nagyobb gyárba a vírus, akkor le kell állni, ami komoly veszélyforrás lehet – fogalmazott.

Részvények

Az OTP továbbra is gyengén teljesíthet, kérdéses az osztalékfizetés, és a bank helyzetét a moratórium is rontja.

A Richtert tartják a legerősebb magyar vállalatnak, de megjegyezték, hogy a menedzsment rontotta a várakozását.

A Molt piaci súlyozásra ajánlják, elérhettük a mélypontot a marzsok és az olajárak tekintetében is.

A Magyar Telekomot is piaci súlyosára ajánlják. Érdemes az éleződő versenyt figyelembe venni, valamint az osztalékpolitika hiánya hátrány a cégnél.

