Koronavírus: most szakad össze a magyar tesztkapacitás, két hét múlva van eredmény

Hihetetlenül hosszú várólisták alakultak ki a koronavírus-tesztre és a tesztjeik eredményére várók körében. A hatósági ár bevezetése tovább rontott a helyzeten, és mostanra a vállalatoknak is súlyos gondokkal kell szembenézniük. Ha egy dolgozó gyanús esetté válik, hosszú ideig nem tudják meg, hogy valóban fertőzött-e. Az egyik legnagyobb szolgáltató jelenleg 7 nap múlva tud időpontot adni tesztre, és további 5 nap az eredmény megküldése. A korábbi néhány napos folyamat tehát mostanra már hivatalosan is közel két hét.

Van, akinek több mint egy hetet kellett várni az eredményre

- próbálta nyugtatni az egyik háziorvos a páciensét, akinek már az 5. napja nem érkezik meg a koronavírus-tesztének az eredménye. Miután arra is napokat kell várni, hogy kiérkezzen a mentő, így nem ritka, hogy meggyógyul vagy kórházba kerül a páciens, mire megérkezik az eredmény.

A koronavírus-tesztre azóta kell egyre többet várni, hogy Magyarországon felfutott a járvány. A tesztelő mentőkre jelentős teher hárult, de mostanra már nem csak a mentők, hanem a laborok is túlterhelődtek. Különösen azóta nehéz a helyzet, mióta 19 500 forint lett a teszt hatósági ára, hiszen számos magánszolgálató vonult ki a piacról, illetve korlátozta, vagy függesztette fel a mintavételi tevékenységét.

A tesztek napi száma nem tud 10-12 ezer fölé emelkedni, miután azonban egyre több a gyanús eset, így egyre csak nő a várólista. Így történhetett meg, hogy a tesztelés már nem tudja követni a vírus valódi terjedését az országban.

Ezt a várólistát fogja csökkenteni, hogy az új eljárásrend miatt már teszt nélkül is pozitív esetnek minősíthet egy háziorvos egy gyanús esetet. Ez azonban nem oldja meg a problémát. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy minél több tesztet kellene végezni és elkülöníteni a betegeket, hogy kordában lehessen tartani a járványt. Magyarország azon kevés európai ország közé tartozik, ahol csak kifejezetten indokolt esetben tesztelnek, a legtöbb európai ország gyakorlatilag mindenkit tesztel, akinek tünetei vannak, sőt, sokan még azokat is, akiknek nincsenek.

A Magyarországgal hasonló tesztelési protokollt követő országok

A koronavírus-teszt hatósági árassá tétele nem segített a helyzeten. A korábbi 30 ezer forint körüli teszteket 19 500 forintban maximálta a kormány, hogy többen hozzájussanak a teszthez. Ez azonban éppen ellentétes hatást váltott ki.

Éppen most szakad be a magánpiac a hatósági árazás bevezetése miatt

- mondta egy magán háziorvosi és üzemorvosi ellátást nyújtó orvos, aki arra figyelmeztet:

mostantól a cégek működése is veszélybe került, mert ők is lassan fognak eredményt kapni egy-egy gyanús esetükről vagy a vállalaton belül kialakult gócpont felkutatásáról.

Számos cég inkább kifizette a tesztelési költséget, minthogy várjon az állami tesztelésre (vagy a karantén lejártára a dolgozói esetében), hogy gyors eredményt kapjon, hiszen komoly termelési problémákat jelent számára, ha több dolgozója egyszerre esik ki a munkából. Miután azonban a legtöbb koronavírusos eset nem kerül a hatóságok látókörébe (a 14 ezer aktív esethez képest több mint 200 ezer valós fertőzött lehet), így a cégek éberségére is szükség volt: különösen fontos volt, hogy adott esetben gyorsan teszteredményt kapjanak egy-egy munkatársukról, aki bizonyos tüneteket produkált, de nem volt jogosult állami tesztelésre vagy nem került karanténba. Mostantól azonban a magánúton való tesztelés is egyre kevésbé lesz opció számukra.

Ha valaki nem tudta 30 ezer forintért megvenni a tesztet, akkor 20 ezerért se fogja tudni, de a kieső kapacitások fájdalmasak az általunk megkérdezett orvos szerint, mert minden folyamat lassulni fog. Az egyik legnagyobb koronavírus-tesztet készítő magáncég jelenleg 7 napra tud időpontot adni magánszemélyeknek, és azt vállalja, hogy a mintavétel után 5 nappal érkezik meg a teszt eredménye. Vagyis nagyjából annyi idő az eredmény most már hivatalosan (magánlaborokban) is, ameddig a karantén is tart.

Arról is beszámoltunk korábban, hogy a hazai cégek normál működését az új eljárásrend is nehezítheti a jövőben. Ha ugyanis az egyik dolgozóról megállapítják a hatóságok (a fentebb bemutatott egyre hosszabb várakozási idő után), hogy fertőzött, akkor a kontaktkutatás során szoros kontaktnak minősülő kollégák hatósági karanténba kerülnek, ahonnan a hétfőn életbe lépett új szabályok értelmében két negatív PCR-teszteredménnyel sem szabadulhatnak ki idő előtt, vagyis 10 nap előtt. A fentebb bemutatott hosszúra nyúló várakozási idő miatt könnyen elképzelhető, hogy a 10 nap karanténnál a két negatív PCR-teszt eredménye még hosszabb ideig is tart, így a gyakorlatban bizonyos cégek ilyen esetben már most megbénulhatnak a munkatársak hosszú kiesése miatt.

Jól látható tehát, hogy a tesztkapacitások felépülésének elmaradása már most negatívan befolyásolja a hazai vállalkozások normál működését. Pedig ha az az általános cél (és ez lenne mindenkinek a közös érdeke a tavaszi helyzetből tanulva), hogy a mindennapi életet és így a gazdaságot a legkevésbé érintse fájdalmasan a koronavírus új hulláma, akkor egyértelmű, mire kellene nagyobb forrást és figyelmet szentelni: a tesztelésre, a tesztelésre, a tesztelésre.

