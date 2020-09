Újabb tekintélyes republikánus személyiség állt be Biden mögé Trumppal szemben

"A férjem élete során mindig az ország érdekét tekintette elsődleges. Republikánusok vagyunk, igen, de elsősorban amerikaiak. Ebben a versenyben csak egy jelölt van, aki kiáll nemzetünk értékei mellett, és az Joe Biden" - írta Twitter-bejegyzésében a tekintélyes republikánus szenátor özvegye, amelyet a Reuters szúrt ki.

My husband John lived by a code: country first. We are Republicans, yes, but Americans foremost. There's only one candidate in this race who stands up for our values as a nation, and that is . @JoeBiden