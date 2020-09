200 bázispontos kamatemelésre erősödik a líra

Meglepetésre 200 bázisponttal 10,25%-ra emelte az alapkamatot csütörtökön a török jegybank. A hírre a líra erősödni kezdett a dollárral szemben az utóbbi napok történelmi mélypontjai után.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

Két év után először szigorított a monetáris politikáján a török jegybank, 200 bázisponttal 10,25%-ra emelték az alapkamatot. A lépés oka a líra rekordgyenge szintje és a továbbra is kétszámjegyű infláció.

A török deviza az idén 23%-kal gyengült a dollárral szemben mivel a befektetők az egyre zsugorodó devizatartalékok miatt aggódtak. A csütörtöki ülésen a kamat tartására számítottak a szakértők, így meglepetés volt a jelentős emelés.

A döntés után a jegybank kiemelte, hogy az infláció a vártnál magasabb pályán van, ezt kívánják megfordítani a mostani lépéssel is. Az alapkamat még így is a 11,8%-os infláció alatt maradt, vagyis a török reálkamat továbbra is negatív.

A kamatemelésre a líra azonnal erősödéssel reagált, de az hamar kifulladni látszik.

Címlapkép: Getty Images