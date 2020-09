Így néz ki a legújabb vidéki magánkórház Magyarországon

A Róbert Magánkórházat és több fővárosi egészségügyi központot is üzemeltető TritonLife Csoport pénteken megnyitotta első vidéki magánkórházát. Fábián Lajos, a csoport társtulajdonos elnöke elárulta, miért pont Debrecent választották.

Debrecen hazánk második legnagyobb, de talán egyik legdinamikusabban fejlődő városa, igen jelentősegyetemi és gazdasági központ, így méltó helyszíne lehet a jövő egészségügyi szerkezete felé tett elsőfővároson kívüli lépéseinknek is - fogalmazott az eseményen Fábián Lajos.

A kiváló debreceni szakember bázis lehetővé teszi, hogy a budapesti modellünket építsük tovább Debrecenben is. Az országban egyedülálló módon, több fontos szakterületen is szakorvos képzési joggal rendelkező budapesti magánkórházunk szakmai protokolljait és színvonalát szeretnénk kiterjeszteni, sőt tovább fejleszteni vidéki hálózatunkban is, amelynek első állomása Debrecen, ahol engem is orvossá avattak három és fél évtizeddel ezelőtt. Erre a debreceni belvárosi járóbeteg centrumunk, és a város zajától kissé távolabb eső, két korszerű műtővel, igény szerint bővíthető ágyszám kapacitással rendelkező modern, kellemes, gyógyulást segítő környezetben elhelyezkedő, világszínvonalú új eszközökkel felszerelt magánkórházunk kiváló lehetőséget ad - részletezte a csoport elnöke.

Haraszti Péter, a TritonLife csoport társtulajdonos vezérigazgatója úgy vélekedett, hogy „Debrecen, a fentieken túl, mind az erdélyi, mind a kárpátaljai, mind a keleti felvidéki magyarok lakta területekhez is közel esik, így a helyszín lehetőséget ad arra is, hogy ott élő honfitársak is megfelelő szintű szakellátást nyerjenek.

Papp László, Debrecen polgármestere (balról a második), mellette jobbra Fábián Lajos, mellette jobbra pedig Haraszti Péter.

A mai kórházavatón Fábián Gergely, a TritonLife operatív igazgatója beszélt a társaság innovatív programjairól, a telemedicinális alkalmazásokról, és több más 21. századi megoldásról, mely végső soron mind a betegek érdekeit szolgálja, megkönnyítve a korszerű és magas színvonalú szolgáltatásokhoz való hozzáférésüket.

