Koronavírus: új korlátozó intézkedések jöhetnek a szomszédban

MTI Portfolio Cikk mentése Megosztás

Valószínűleg még a kormányt is meglepte a Moody's tegnapi hitelminősítői döntése, amellyel a koronavírus negatív követekezményei ellenére javította az ország adósbesorolásának kilátását. Varga Mihály, Novák Katalin, Orbán Viktor, majd Dömötör Csaba is üzenetet küldött szombat délelőtt, az operatív törzs viszont nem tartott napi sajtótájékoztatót, bár Müller Cecília azért ma is megszólalt. Eközben a világban már jóval 32 millió felett jár a fertőzöttek száma, a halottaké pedig az 1 milliót közelíti. Szlovéniában nem javul a helyzet, újabb korlátozások jöhetnek. Koronavírusos híreink egy helyen.