Trump: lehet, hogy hónapokig nem derül ki, ki nyeri a választásokat

Donald Trump elnök úgy látja, a novemberi választások után lehet, hogy hónapokig nem derül ki az eredmény a levélszavazatok miatt.

Az inkumbens elnök egy virginiai kampányeseményen beszélt arról, hogy a levélszavazati rendszer egy „katyvasz” és hogy hónapokig nem lehet szerinte eredménye a választásoknak.

Szeretem, ha tévét nézek és kiderül, ki győzött. Most lehet, hogy hónapokig nem hallhatod ezt, mert ez az egész egy katyvasz.

Nagyon valószínűtlen, hogy aznap este megtudod, ki nyert. Lehet, hogy én állok nyersére és jönnek és jönnek és jönnek a szavazócédulák. Mert most azt mondják, hogy a szavazócédulák késve is jöhetnek" - fogalmazott az elnök.

Több billegő államban is engedélyezték a levélszavazást, amíg azt november 3-án adják le a szavazók, így ez lehetséges lesz Michiganben, Pennsylvaniában, Wisconsinban és Észak-Karolinában is. Trump rendszeresen kritizálja a levélszavazati rendszert, több állam ellen pert is indított ennek korlátozása érdekében.

