Tombol a járvány Angliában, két hétre bezárhatják akár a pubokat is

Azt fontolgatja a brit kormány, hogy szigorúbb korlátozásokat vezet be Anglia területén, különösen a külön háztartásban élők társaság érintkezésére vonatkozóan – írja a Reuters.

Helen Whately egészségügyi államtitkár a Sky Newsnak nyilatkozott arról, hogy nem szeretnének új korlátozásokat életbe léptetni, de folyamatosan a járvány terjedési rátáján kell tartaniuk a szemüket. “Meglátjuk, mit tehetünk” – fogalmazott.

A brit The Times azt írta,

Észak-Anglia nagy részére és akár Londonra is teljes zárat vezethetnek be a társas érintkezésekre vonatkozóan. A lap szerint minden pubot, éttermet és bárt két hétre bezárnának.

Whately is úgy véli, most jött el a megfelelő pillanat, most lehet még ellenőrzés alatt tartani a járvány terjedését, meg kell törni a fertőzési láncolatokat. Aggasztónak nevezte azokat a hétvégi képeket, amelyek a kocsmák korai zárása miatt tünető tömegeket mutatták.

