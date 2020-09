Elon Musk megerősítette: két teljesen új Tesla-modell érkezik a jövőben

Az utóbbi időben elsősorban a Tesla rövidtávú modelloffenzívájával kapcsolatban láttak napvilágot fontos információk, így kiderült, hogy az autógyártó tervei szerint a következő két évben a Cybertruck, a Semi és a Roadster bevezetése áll majd a középpontban. Ez egyben azt is jelenti, hogy ezekre a modellekre fognak jelentős erőforrásokat fordítani az amerikaiak annak érdekében, hogy a gyártás felfuttatása, az új modellek piaci bevezetése a lehető legsikeresebb legyen.

Arról viszont keveset lehetett hallani, hogy mit terveznek Elon Muskék középtávon, milyen új modellek érkezhetnek majd a kínálatba. Az egyik lényeges információ még idén januárban jelent meg, amikor a Tesla bejelentette, hogy egy új dizájn- és mérnöki központot nyit Kínában annak érdekében, hogy a vállalat helyi dolgozói által tervezett és gyártott új modellt dobhassanak piacra. Ezt követően a Tesla közzé is tette az alábbi látványtervet, amelyen a leendő új modell vázlata volt. Nem sokkal később Elon Musk arról számolt be, hogy a kínai központ mintájára Berlinben is szeretnének létrehozni egy dizájn központot, amely a cégvezér mostani jelzése szerint egy teljesen önálló projektet visz majd.

Elon Musk legfrissebb Twitter-üzeneteiben több dolgot is egyértelművé tette:

Mindehhez érdemes azt is hozzátenni, hogy Elon Musk múlt heti jelzései értelmében a legkisebb Tesla a tervek szerint 3 éven belül érkezik majd, vagyis itt már egy konkrét középtávú cél fogalmazódott meg a vállalat részéről. Természetesen ehhez szükség van arra is, hogy a Tesla új akkumulátorának a gyártása kellően felpörögjön, illetve megvalósuljon az a látványos zuhanás az akkumulátorok árában, amelyet a bemutató napján előre vetítettek.

We aren’t cutting the price of Model 3 to $25k. I was referring to a future car that will be smaller than Model 3.