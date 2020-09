Koronavírus: jelentős szigorításokról döntött Szlovákia, de a magyar határt még nem zárják le

Szlovákia betiltja a tömegrendezvényeket, az utcán is kötelezővé teszi a maszkviselést, és szerdán dönthetnek a szükségállapot kihirdetéréről. Visszatér a boltokba a vásárlók ott tartózkodásának korlátozása.

Szlovákia az ősszel fokozatosan meghozott intézkedések után most tovább szigorított, a központi válságstáb néhány kivételtől eltekintve betiltotta a tömegrendezvények megtartását. Kivételnek számítanak a tiltás alól esküvők, a temetések, a közhivatalok ülései. Azokon az eseményeken, ahol a résztvevők számára biztosítani tudják a teszteket, szintén kivételnek számítanak - írja az Új Szó. Az intézkedések október 1-től lépnek életbe.

Ezzel tehát az országban betiltották a kulturális, egyházi, sporteseményeket is. A családi összejöveteleket nem tiltották be, de nem javasolják a megtartásukat.

Az elmúlt napokban napirenden volt a határellenőrzések felülvizsgálata a magyar határon, egyelőre azonban mégsem állítják vissza az ellenőrzéseket sem az osztrák, sem a magyar határon, a két ország a kevésbé rizikós területek közt marad.

További intézkedés, hogy az üzletekben és a bevásárlóközpontokban visszatér a látogatók számának korlátozása: 10 négyzetméterre egy bevásárló juthat. Az éttermek 22:00-ig lehetnek nyitva, és csak azok a helyek, ahol ülni lehet. Az étel ablakon való kiadása és az ételkihordás engedélyezett.

A kormány emellett holnap dönthet a szükségállapot bevezetéséről.

A maszkviselést is szigorítják, beltereken továbbra is kötelező lesz, emellett sportolás közben is ajánlják a maszkviselést. Kötelező lesz a maszkviselés kültereken is, ha nem egy háztartásban élők találkoznak. A felső tagozatos alapiskolásoknak és a középiskolásoknak továbbra is hordaniuk kell a maszkot. Az alsó tagozatosok számára a maszkviselés ajánlott.

Igor Matovič kormányfő elismételte, hogy nagyon súlyos a helyzet, és hogy a következő két hét eseményei már nincsenek a kezünkben - a most elfogadott intézkedések hatása csak ezt követően látszik majd - írja a lap.

Szintén az Új Szó számolt be róla, hogy Zuzana Caputová államfő tévés beszédben fordult a lakossághoz, amelyben az intézkedések szükségességéről, a járvány veszélyeiről beszélt, és a vírustagadókhoz- és bagatellizálókhoz is volt egy-két keresetlen szava.

A Covid-19 járvány az óvatlanság, a bagatellizálás, az önzőség hullámán utazik, és teszteli, milyen mértékben vagyunk képesek szolidaritást és összetartást mutatni. Értem, hogy a világhálón mindenféle nézetek keringenek, olyanok is, melyeknek vajmi kevés közük van a vírus terjedésével kapcsolatos jelenlegi ismereteinkhez. Fontos ezért, hogy odafigyeljünk információink forrására, és arra is, mit segítünk tetteinkkel.

- mondta beszédében Caputová. A teljes beszédet a lap magyarra fordítva közzétette. Elmondta azt is, hogy a tavaszi intézkedésekhez nem akar az ország visszatérni.

Címlapkép: Getty Images