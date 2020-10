Figyelmeztet a professzor: erőszakot és káoszt hozhat a novemberi elnökválasztás

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

Brian Klass, a University College London (UCL) globális politikával foglalkozó docense úgy fogalmazott, hogy Donald Trump választáshoz való hozzáállása „hordoz magán olyan jegyeket, melyek nem demokratikus országokban láthatók” és hozzátette: nem lenne meglepve, ha a szoros elnökválasztás után erőszakhullám söpörne végig az országon.

Azok a piros felkiáltójelek, melyek más országokban látszanak a politikai erőszakhullámok előtt, most az Egyesült Államokban is látszanak és extrém lázító retorikát hallunk magától az elnöktől is

– mondta Klass.

Donald Trump elnök a napokban lezajlott választási vitában megerősítette: nem biztos, hogy elfogadja majd a választás eredményeit, hiszen a levélszavazatokkal szerinte lehet, hogy csalni fognak.

Arról próbálja meggyőzni a támogatóit, ami több tízmillió embert jelent, hogy ha veszít, az azért van, mert a választáson csaltak, ami nem igaz. Aggódom amiatt, hogy ha szoros vagy vitatható lesz az eredmény, arra kéri majd a támogatóit, hogy lépjenek akcióba

– fogalmazott a docens.

Mint ismert, a 2016-os választások után éppen a demokraták voltak azok, akik bírálták a választás hitelességét, elterjedt volt az az összeesküvés-elmélet, mely szerint Donald Trump csupán az oroszok beavatkozásának köszönhetően tudott nyerni. Ezt az elméletet akkori politikai ellenlábasa, Hillary Clinton is fűtötte. A 2016-os választásokat szintén tömegtüntetések követték, ekkor elsősorban a Trump-győzelmet kétségbe vonók vonultak az utcára. Nem kizárható tehát, hogy a mostani választások körül, után is hasonló, erőszakba torkolló megmozdulások lesznek.

Klaas szerint az erőszakosság intenzitását az determinálja majd, hogy mennyire lesz nagy a különbség a jelöltek közt. Ha Biden például jelentős fölényt szerez, Trump kevésbé valószínűen támadja meg a döntést majd a legfelsőbb bíróságon.