Nem száll el olyan gyorsan Magyarország adóssága, de már 70% felett jár

Az előzetesen közölt 71,9%-kal szemben „csak” 70,3% volt a bruttó magyar államadósság a GDP arányában a második negyedév végén. Vagyis az előzetesen vártnál lassabban emelkedik az adósságrátánk, de 2019 végéhez képest így is 4 százalékpont már az emelkedés.

A második negyedév végén 33 200 milliárd forint volt az államháztartás bruttó, konszolidált, névértéken számított adóssága, ez a GDP 70,3%-át tette ki – derül ki az MNB csütörtök reggel megjelent statisztikájából.

Az adat annyiban meglepő, hogy az előzetes közlés még 71,9%-os adósságrátát jelzett, ráadásul a gazdaság visszaesése a vártnál nagyobb volt a második negyedévben.

Ezzel együtt még így is alacsonyabb GDP-vel számolt előzetesen az MNB a pénzügyi számlák közlésekor, ez húzta most lefelé az adósságrátát.

A nem pénzügyi vállalatok nettó finanszírozási képessége 2020 második negyedévével záruló elmúlt egy évben a GDP -1,0 %-át tette ki (-490 milliárd forintot), az államháztartás nettó finanszírozási képessége a GDP -4,7 %-a (-2242 milliárd forint) volt. A háztartások nettó finanszírozási képessége a GDP 5,7 %-át (2708 milliárd forint), a külföld nettó finanszírozási képessége a GDP 0,1 %-át (56 milliárd forint) érte el 2020 második negyedévével záruló elmúlt egy évben – közölte a jegybank.

Az államháztartás nettó finanszírozási képessége 2020 második negyedévében a negyedéves GDP -9,9 százalékát tette ki (-1075 milliárd forintot). Az államháztartás alszektorai közül a központi kormányzat nettó finanszírozási képessége -679 milliárd forint, a helyi önkormányzatoké -170 milliárd forint, a társadalombiztosítási alapoké pedig -225 milliárd forint volt.

Az államháztartás pénzügyi eszközeinek nem konszolidált állománya 2020 második negyedévének végén a GDP 35,7 százalékát, nem konszolidált kötelezettségei a GDP 91,2 százalékát tették ki, így nettó pénzügyi vagyona a GDP -55,6 százalékát érte el. Az államháztartás pénzügyi eszközei közül tranzakcióból fakadóan erőteljesen növekedtek a központi banknál elhelyezett betétek, emellett kisebb mértékű növekedés mutatkozott még a hosszú lejáratra nyújtott hitelek állományában is. Jelentős csökkenés következett be viszont tranzakcióból kifolyólag a részesedések esetében, és ugyancsak mérséklődtek az egyéb követelések is.

Az államháztartás kötelezettségei közül tranzakcióból eredően kiugró mértékben növekedtek a hosszú lejáratú értékpapírok, elsősorban a külföld, a pénzügyi vállalatok és a háztartások államkötvény-vásárlásai következtében. A rövid lejáratú értékpapírokat továbbra is jelentős, tranzakcióból fakadó állománycsökkenés jellemezte a pénzügyi vállalatok és a háztartások nettó eladásai következtében. Számottevően mérséklődtek még az egyéb kötelezettségek is, ezen belül is elsősorban az adójellegű tartozások és az EU-val szembeni kötelezettségek.

Címlapkép: Getty Images