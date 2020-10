Donald Trump koronavírusos - mi lesz így az elnökválasztással és a kampánnyal?

Donald Trump amerikai elnök és felesége elkapta a koronavírust - jelentették be magyar idő szerint ma reggel. Az elnök egyelőre jól van, viszont legalább 10 nap karanténba kell vonulnia, ha pedig tüneteket mutat, akkor az október 15-i elnökválasztási vita megrendezése is veszélybe kerül. Trump így nem tarthatja meg a fontos csatatér-államokra betervezett kampányeseményeit. Trump mellett több tanácsadó is utazott azon a gépen, ahol a fertőzést megkapta, és az első elnökválasztási vitán, amikor Joe Bidennel vitázott, már hordozhatta a vírust. Az elnök bejelentésére lefordultak a vezető amerikai határidős indexek. Trumpra korábban jellemző volt, hogy nem vette komolyan a járványt.

Donald Trump amerikai elnök magyar idő szerint ma reggel bejelentette, hogy neki és feleségének, Melania Trumpnak pozitív lett a koronavírustesztje. Trump annyit írt szűkszavú tweetjében, hogy mindketten karanténba vonulnak, és együtt túl lesznek ezen.

Tonight, and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! @FLOTUS — Donald (J.) October 2, 2020

Melania Trump szintén tweetelt: azt írta, mint sok más amerikai, ők is karanténba vonulnak férjével koronavírus miatt. Elmondta, mindketten jól érzik magukat, valamint beszámolt róla, hogy a következő eseményeit törölte. Az előbbiek mellett arra kérte a követőit, hogy vigyázzanak magukra, és ő is hozzátette: együtt túl lesznek a megpróbáltatáson.

As too many Americans have done this year, & I are quarantining at home after testing positive for COVID-19. We are feeling good & I have postponed all upcoming engagements. Please be sure you are staying safe & we will all get through this together. @potus — Donald (J.) October 2, 2020

A piacok gyorsan lereagálták az eseményt: Donald Trump bejelentése után az S&P 500 határidős indexe 50, a Dow Jones pedig 500 pontot esett!



Az amerikai szabályok szerint amennyiben valakinek pozitív a koronavírus-tesztje, 10 napra mindenképp karanténba kell vonulnia. Ha ez alatt az idő alatt tünetmentes marad, akkor az orvos a 10 nap letelte után általában feloldja a karantén. Ha a 10 nap során bármikor tünetek jelentkeznek nála, akkor a tünetek megjelenésétől számítva újrakezdődik a 10 nap, és csak akkor szabadulhat ki a karanténból, ha 24 órán át lázmentes volt lázcsillapító nélkül, és az egyéb tünetei javulást mutatnak. A CNBC beszámolt, hogy a Fehér Ház orvosa, Sean Conley szerint mind Melania, mind Donald Trump jól érzik magukat.

Ez azt jelenti, hogy a következő 10 napban esedékes kampányeseményeit Donald Trump biztosan lemondja, vagy legalábbis a személyes jelenléte kivitelezhetetlen lesz (vannak online eseményei is az elnöknek), ha pedig megjelennek a tünetek, akkor a 13 nap múlva esedékes második elnökjelölt vita is veszélybe kerül. Trump eseményeiből egyébként nem kevés van eddig betervezve:

október 3. Stanford (Florida),

október 3. Janesville (Wisconsin),

október 4. Green Bay (Wisconsin),

október 6. Tucson (Arizona),

október 7. Flagstaff (Arizona).

Ezek az előre betervezett események azok, ahol Trump személyesen részt vett volna, és itt már biztosan nem tud megjelenni. Mindhárom állam rendkívül fontos az elnökválasztási küzdelemben, ugyanis csatatér-államoknak minősülnek, ahol a felek a felmérés szerint közel állnak egymáshoz a mérésekben, így a kampánycsapatok ezekre az eseményekre fókuszálnak. Egyszerűbben fogalmazva: ezekben az államokban dől el az elnökválasztás sorsa.

Donald Trump tanácsadójától, Hope Hickstől kaphatta el a betegséget, akivel együtt utazott a repülőn a clevelandi elnökválasztási vita helyszínére. A repülőn mások is utaztak velük, többek között Rudy Giuliani New York-i expolgármester, Mark Meadows, a Fehér Ház kabinetfőnöke, Robert O’Brien nemzetbiztonsági tanácsadó, Bill Stepien kampányfőnok, Trump sajtőfönöke, Trump lánya, Ivanka Trump és férje, Jared Kushner is. Az ő tesztjükről egyelőre nincs hír.

A CDC szerint Donald Trump a veszélyeztetett életkorúak közé tartozik a maga 74 életévével. Az orvos szerint Trump egyelőre nem mutat tüneteket, és amennyiben ez így marad, akkor az október 15-én megrendezendő második elnökválasztási vita nem feltétlenül van veszélyben. Szigorúan elméleti forgatókönyv, de amennyiben Trump a betegsége miatt tartósan nem tudná ellátni elnöki feladatait, és ez még világos lenne a választás előtt, akkor a kampány jelenlegi szakaszában a republikánus pártnak kéne helyette valakit jelölnie – ez nagy eséllyel Mike Pence alelnök lenne. Az orvosa szerint jelenleg otthonról végzi a munkát az elnök, kötelességeit el tudja látni.

Az elnökválasztást november 3-án tartják, és aligha valószínű, hogy az elnök megbetegedése miatt elhalasztanák azt, erre ugyanis sosem volt példa a történelemben. Az már előfordulhat, hogy Trumpnak lesz ilyen javaslata, de erról a Kongresszusnak kéne határoznia, ahol a két kamarában eltérő többség van.

Az alelnök az eddigi információk szerint nem érintkezett a fenti fertőzött személyekkel, így jelen állás szerint nincs veszélyben az október 7-i alelnökjelölti vita. Mindenesetre az alelnök jókívánságát fejezte ki Twitteren:

Karen and I send our love and prayers to our dear friends President and Melania Trump. We join millions across America praying for their full and swift recovery. God bless you President Trump & our wonderful First Lady Melania. @realDonaldTrump — Donald (J.) October 2, 2020

A republikánus elnök az első elnökjelölti vitán már hordozhatta a vírust. A 77 éves Joe Biden viszont vélhetően nem minősül kontaktszemélynek, a felek ugyanis tágas térben vitáztak, és tartották a távolságot – ha csak a színfalak mögött nem érintkeztek. Biden egyelőre nem szólalt meg Trump megfertőződésével kapcsolatban, és a bejelentés óta az elnök sem írt semmit a Twitterre. A demokrata jelöltre egyébként kifejezetten odafigyel a kampánycsapata, eseményein is megtartja a távolságot, és általában kevésbé népes rendezvényeket tart (és bizonyára sűrűn tesztelik). Trump erre az elnökjelölti vitán úgy reagált, hogy

te is rendeznél akkora eseményeket, mint én, ha tudnál mozgósítani. De a te eseményed senkit nem érdekel.

Sok kritikát kapott, amiért bagatellizálta a járványt

Az Egyesült Államok a hivatalos adatok szerint a világ legfertőzöttebb országa, eddig több mint 200 ezren haltak meg a betegségben, és az első hullám utáni csökkenés megállt, az esetszámok újra magas szinten stagnálnak:

Az elnököt sokan kritizálták, amiért a járványt nem vette komolyan. Kezdetben olyan nyilatkozatokat tett, hogy a járványt majd a meleg időjárás megszüntetni, illetve azt mondta, hogy a koronavírus az influenzához hasonló betegség.

Később a vírust Kína-vírusnak vagy Kína-pestisnek nevezte, az ázsiai országot okolva azért, hogy elterjedhetett a világon. Késő tavasszal, amikor az első hullám még javában zajlott, az iskolák újranyitása mellett kardoskodott, és jelenleg is azt az álláspontot képviseli, hogy semmilyen módon nem szabad lezárni a gazdaságot.

Az elnök emellett sok kritikát kap, amiért sosem visel nyilvánosan maszkot, népes kampányeseményeket rendez, ahol sokszor szintén nem jellemző a maszkviselés. Az elnökválasztási vitán még Joe Bident is kigúnyolta, amikor ezt mondta:

Nem úgy viselem a maszkot, mint ő. Akármikor látjuk őt (Bident), mindig maszk van rajta. Akár 200 láb távolságról is beszélhet, és akkora maszkot visel, amekkorát még nem láttam.

Nem Trump az első vezető politikus, aki megbetegszik a vírussal. A brazil elnök, Jair Bolsonaro, és a brit miniszterelnök, Boris Johnson szintén átesett a megbetegedésen. Mindhármunkra jellemző volt, hogy kommunikációjukban bagatellizálták a járványt, és nem vették komolyan a vírust.

