Koronavírus-térkép: vörösben Európa

Miközben a világon csúcsközelben stagnál a megerősített megbetegedések száma (naponta átlagosan 300 ezer körül új esetet jelentenek a hatóságok), addig néhány országban kifejezetten erősödni látszik a járvány. Számunkra figyelmeztető, hogy a járvány gyorsulása alapján az első számú góc újra Európa.

A világ járványgörbéje csúcsközelben stagnál. Ez egyik oldalról nézve azt jelenti, hogy megállt a koronavírus terjedésének gyorsulása, a másik oldalról vizsgálva viszont azt, hogy sajnos egyelőre nincs érdemi nyoma a járvány lassulásának. Ráadásul a magas esetszámok mellett egyre több ország futhat bele a magas esetszámok mellett a tesztelési kapacitások korlátjába (ahogyan ez Magyarországon történt), ezért a globális összesítésből felépülő járványgörbe különösen bizonytalan.

A világ fő gócpontjai közül az Egyesült Államokban szeptember közepén megfordult a csökkenő trend és újra stabilan 40 ezer feletti napi esetszámot jelentenek a hatóságok.

Ha Európa országainak napi esetszámait összeadjuk, az már meghaladja az Egyesült Államokét, ráadásul a növekedés továbbra is erőteljes. A legnagyobb gazdaságokban sok ezres napi fertőzésszámról érkeznek a jelentések, Spanyolország és Franciaország csúcsai mellett Nagy-Britanniában is fékezhetetlennek látszik a járvány.

Amennyiben a járvány terjedésének világtérképére nézünk, világosan látszik, hogy az elmúlt egy hónapban Európában volt egységesen erőteljes gyorsulás. Említést érdemel még Oroszország, ahol a második hullám váratlanul nagy erővel tört fel, illetve Kanada, ahol szintén gyorsan növekvő esetszámokat láthatunk. Dél-Amerikában szintén a vírus erőteljes jelenlétét láthatjuk, de az északibb országokban inkább mérséklődést láthatunk (továbbra is magas napi esetszámok mellett). Indiában a mérséklődés ellenére még mindig 80 ezer feletti fertőzést regisztrálnak naponta, ezzel országszinten természetesen továbbra is legtöbb esetszámot hozza. Október közepére, végére várhatjuk, hogy India hivatalosan is legtöbb fertőzöttet jelentse a járvány kitörése óta. Addigra nagyjából 8-8 millió regisztrált eset lesz az Egyesült Államokban, illetve a világ második legnépesebb országában egyaránt.

Hogyan készült a térkép?

A Johns Hopkins Egyetem adatbázisának országszintű adatait használva megnéztük, hogy az elmúlt egy héten átlagosan mekkora volt a napi regisztrált fertőzöttek száma. Ezt összevetettük az egy hónappal ezelőtti helyzettel, és a százalékos változást ábrázoltuk a térképen. Minél nagyobb a növekedés, annál erősebb narancs árnyalata van az országnak, minél nagyobb a csökkenés, annál zöldebb. A kis fertőzésszámú országokban százalékosan kifejezve óriási pozitív és negatív változások lehetnek, ezért a színskálát úgy állítottuk be, hogy 30%-nál már a legerősebb színnel jelöltük az országot. Fontos hangsúlyozni, hogy a térkép nem az általános járványhelyzetet ábrázolja egy abszolút skálán, hanem az egyes országok egyedi helyzetének változását a saját, egy hónappal korábbi helyzetükhöz képest. Így például természetesen hiába narancs Magyarország és zöld India, ez nem azt jelenti, hogy nálunk sokkal inkább jelen van a vírus. "Csak" azt, hogy Indiában az elmúlt egy hónapban kissé csökkent az amúgy több tízezres hivatalos esetszám, míg Magyarországon nőtt. Így tehát a térképen a színekben látható különbségek azt jelzik, hogy hol terjed jobban vagy kevésbé a vírus az egy hónappal korábbi helyzethez képest.

