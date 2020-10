Negatív lett Joe Biden demokrata elnökjelölt koronavírus-tesztje a jelölt frissen közzétett véleménye szerint - számol be a Reuters. Bidennek azért kellett tesztelnie magát, mert az első elnökválasztási vitán közvetlenül is érintkezett Donald Trump elnökkel, aki akkor már nagy valószínűséggel hordozta a koronavírust.

I’m happy to report that Jill and I have tested negative for COVID. Thank you to everyone for your messages of concern. I hope this serves as a reminder: wear a mask, keep social distance, and wash your hands.