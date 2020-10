Itt az HBO GO járvány-forgatókönyve: erre készülhetnek a nézők

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Alapjaiban forgatta fel a mindennapokat a tavasszal kirobbant COVID-19 vírus. A veszélyhelyzetben és a kijárási korlátozások közepette sokak számára jelentett kikapcsolódási lehetőséget a streaming. A folyamatosan növekedő igényt a szolgáltatók is megérezték, és reagáltak is rá. A Pénzcentrum interjút készített Pinczés-Pressing Ádámmal, az HBO Magyarország PR vezetőjével, sajtófőnökével és Riczu Tiborral az HBO Europe digital marketing vezetőjével, aki csapatával tizenkét országban felel a digitális marketing és sales, és az ehhez kapcsolódó technológiai fejlesztések területéért. Elárulták, hogy növekedést, de sok kihívást is hozott a járvány első hulláma. Arról is kérdeztük őket, hogyan befolyásolhatja a jövőben a tartalomfogyasztást a pandémia. Mi lesz, ha elfogynak az új filmek, sorozatok? Megtörténhet, hogy nem lesz mit nézniük a nézőknek?