Aggasztó volt Trump egészségi állapota - Állítja kabinetfőnöke

Az orvosokat is komolyan aggasztotta Donald Trump amerikai elnök egészségi állapota, miután koronavírus-fertőzéssel kórházba szállították - mondta Donald Trump kabinetfőnöke. Donald Trumpot péntek délután szállították be a Walter Reed katonai kórházba. Az elnök orvosa helyi idő szerint szombat este úgy nyilatkozott, Trumpnak már nincs láza, és nem kap oxigént. Az elnök maga is kiállt a nyilvánosság elé, egy videóban elmondta, hogy "sokkal jobban" érzi magát, és hogy pénteken, amikor kórházba szállították, "nem érezte olyan jól magát".