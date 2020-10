Johnson üzenete Trumpnak: a legfontosabb az, hogy fogadja meg az orvosok tanácsát

Boris Johnson brit miniszterelnököt a BBC-ben kérdezték azzal kapcsolatban, hogy Donald Trump elkapta a koronavírust.

A kérdésre, hogy mit tanácsol az amerikai elnöknek, Johnson azt mondta,

a legfontosabb dolog az, hogy fogadja meg az orvosok tanácsát.

A brit miniszterelnök személyesen is megtapasztalhatta, hogy milyen tünetekkel jár a koronavírus, Johnson koronavírus-tesztje március végén lett pozitív, azt követően pedig gyorsan romlott az egészségügyi állapota, egy hétre kórházba kellett vonulnia, három éjszakát pedig intenzíven töltött.

Az amerikai elnökkel kapcsolatban Johnson elmondta, biztos benne, hogy Trump jobban lesz, ehhez hozzátette, hogy az amerikai elnök a lehető legjobb ellátásban részesül.

Az elmúlt napokban több médium is foglalkozott azzal, hogy Donald Trump nem csak idős, de elhízott is, utóbbi témával kapcsolatban Johnsont is kérdezte a BBC, de a brit miniszterelnök nem kommentálta Trump testsúlyát, ehelyett a britek súlyproblémájáról beszélt.

