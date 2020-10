Mindenki a vakcinát várja, de közben a háttérben gőzerővel készülnek már a gyógyszerek a koronavírus ellen

Napi szinten érkeznek a hírek a koronavírus elleni vakcinákról, de ne feledkezzünk meg arról sem, hogy közben gyógyszerfejlesztések is folynak – bár az általános vélemény az, hogy előbb lesz a vírus ellen vakcina, mint gyógyszer. A napokban érkezett a hír, hogy az egyik hatásosnak vélt japán gyógyszer alkalmazása elkezdődik Magyarországon is , egy lengyel biotechnológiai vállalat pedig nemrég azt közölte, hogy kifejlesztettek egy kezelést, ami a koronavírus első hatékony ellenszere lehet. Összeszedtük a fejlesztés alatt álló gyógyszereket, a leginkább előrehaladott tesztelési fázisban lévőket előre véve.

Gilead Sciences

Az elsők között kezdték el alkalmazni világszerte a koronavírus kezelésére a Gilead Sciences antivirális szerét, a remdesivirt, amit eredetileg az ebola kezelésére fejlesztett a vállalat, de végeztek preklinikai teszteket a SARS és a MERS vírusaira is. A készítmény, amelynek működési mechanizmusa azon alapul, hogy megakadályozza a vírusok szaporodását, az ebola esetén kevésbé bizonyult hatásosnak, mint a versengő gyógyszerek, ezért nem lett belőle engedélyezett gyógyszer. Idén februárban azonban elkezdték bevetni a koronavírus ellen és jó ideig úgy tűnt, hogy ez a készítmény lesz a befutó.

Február elején elkezdődtek az intravénásan adható remdesivir fázis 3 tesztjei Kínában az új koronavírus ellen, a hónap végén a Gilead is elkezdte a saját tesztjeit, amit 4000 főre tervezett kiterjeszteni.

Áprilisban a Gilead publikálta a tesztek első eredményeit, közben Kínában felfüggesztették a teszteket, mivel már nem volt elegendő beteg az országban. Egy 800 fő bevonásával készült teszten 31 százalékos javulást eredményezett a felépülési időben a remdesivir használta (a placebóval kezelt betegekhez képest).

Májusban az amerikai gyógyszerfelügyelet és a japán hatóság is engedélyezte a remdesivir használatát a covid-betegeknél, de csak limitált mértékben.

A Gilead Sciences árfolyamának alakulása

Roviant Sciences

A koronavírus-járvány kitörésekor a Roviant tanulmányozni kezdte, hogy a kísérleti gyulladáscsökkentő gyógyszere segíthet-e az akut légúti distressz szindróma (ARDS) kezelésében, ami a koronavírus egyik gyakori és potenciálisan halálos kimenetelű szövődménye. A gimsilumab nevű hatóanyag egy antitest, ami a GM-CSF (granulocita-makrofág kolóniastimulátor faktor) fehérjét célozza, ez felelős ugyanis a gyulladásos folyamatokért. Felfedezték, hogy a fehérje szintje az intenzív kezelésre szoruló betegeknél kontrollálatlanul alakul, innen jött az ötlet, hogy a blokkolása segítheti a súlyos betegek felépülését.

Márciusban kezdte el a Roviant vizsgálni, hogy a gimsilumab hatékony-e a covid-19 kezelésére.

Áprilisban kapták meg az első pácinesek a kezelést, a cél az, hogy 270 betegre kiterjesszék, akiknél súlyos légzőszervi elégtelenséget okozott a vírus.

Regeneron Pharmaceuticals

A biotechnológiai cég 50 milliárd dolláros üzletet csinált abból, hogy képes volt emberi antitesteket előállítani genetikailag módosított egerekből. Ezt a technológiát most a koronavírus kezelésére használná fel a vállalat. A cég a genetikailag módosított egereit a koronavírus ártalmatlanított változatával fertőzte meg, így késztetve őket antitestek termelésére. A Regeneron már 2015-ben alkalmazta ezt a módszert az ebolajárvány kitörésekor, akkor készített egy olyan antitest-koktélt, ami csaknem megduplázta a túlélési arányt a kezelt betegeknél.

Márciusban jelentette be a Regeneron, hogy kiválaszt kettőt a legígéretesebbnek tűnő antitestek közül, amelyeknek nyár elején megkezdi a klinikai tesztjeit.

Júniusban el is kezdődtek a fázis 1 tesztek két antitesttel, amikor azt vizsgálták, hogy a betegség kezelésében vagy akár a megelőzésében hatékony-e a készítmény.

Júliusban már a fázis 3 tesztek kezdődtek, ahol egészséges önkénteseknél vizsgálták, hogy a koktél meg tudja-e akadályozni a koronavírus-fertőzést.

A Regeneron Pharmaceuticals árfolyamának alakulása

Eli Lilly

Az Eli Lilly egy kanadai vállalattal, az AbCellera nevű céggel lépett partnerségre, hogy egy antitest-kezelést fejlesszenek ki a koronavírus ellen. Egy gyógyult koronavírusos beteg véréből az AbCellera több mint 500 antitestet azonosított, ami akár védelmet is jelenthet a vírus ellen, az Eli Lillyvel most a leghatékonyabb antitestek beazonosításán dolgoznak.

A fejlesztések márciusban kezdődtek.

Júniusban indultak el a placebóval ellenőrzött tesztek, amelyekről szeptemberben publikált biztató eredményeket a cég: a három antitest-dózis közül egynél elérték a kitűzött célt, ami az volt, hogy felgyorsítsa a vírusmentessé válás folyamatát.

Az Eli Lilly árfolyamának alakulása

Fujifilm Holdings

A japán vállalat Avigan nevű készítménye egy antivirális szer, amit a gyorsabb felépülés reményében vetettek be a koronavírusos betegeknél. A legutóbbi, szeptemberben publikált eredmények biztatatóak, számottevően csökkentette a felépülés idejét a kevésbé súlyos betegeknél. A hatóanyagát, a favipiravirt itthon is alkalmazzák a gyógyszerfejlesztésekben, a héten jelentette be az ITM, hogy a japán kísérletek reménykeltő adatait látva itthon is megkezdődhet a gyógyszer használata a koronavírusos betegek kezelésére.

Merck és Ridgeback Biotherapeutics

A fázis 2 teszteknél jár a Ridgeback Biotherapeutics kezelése, a vállalatnak exkluzív licence van arra, hogy az Emory University által felfedezett antivirális hatóanyagot fejlessze. Az EIDD-2801 elnevezésű gyógyszer a vírus szaporodásának folyamatát hivatott megszakítani. A mechanizmusa hasonló ahhoz, amit a Gilead remdesivir nevű készítménye alkalmaz, de nem intravénásan kell adagolni, hanem szájon át szedhető készítmény. A SARS és a MERS vírusokkal végzett állatkísérletek biztató eredményeket mutattak eddig.

A Ridgeback márciusban szerezte meg az Emory Egyetemtől a licencet és áprilisban kapta meg a engedélyeket az Egyesült Államokban, hogy megkezdhesse az emberi teszteket.

A fázis 2 tesztek júniusban indultak, már az MK-4482 nevű készítménnyel, kórházban kezelt és kórházon kívüli covid-betegeknél.

A Merck & Co. árfolyamának alakulása

Athersys

A vállalat abban bízik, hogy az őssejt-terápiája hatékony lehet az akut légzőszervi distressz-szindróma kezelésében. A MultiStem elnevezésű kezelés a felnőtt csontvelőből gyűjtött őssejteken alapul, a korábbi teszteken a biztonságosságát már bizonyították, viszont a hatásosságával kapcsolatosan vegyes eredmények születtek. Jelenleg a fázis 2 tesztek folynak.

Az Athersys árfolyamának alakulása

Ascletis Pharma

A kínai gyógyszergyártó antivirális szerek kombinációját teszteli, az egyiket a HIV ellen, a másikat pedig a hepatitis-C kezelésére alkalmazták eddig. A Danoprevir nevű készítmény azt az enzimet támadja, amivel a hepatitis-C szaporodik, a Ritonavir, pedig a HIV enzimjét hivatott elpusztítani eredetileg.

A készítmény fázis 1 tesztjei folynak jelenleg a koronavírus ellen, az első betegek kezelése már februárban megkezdődött Kínában. Márciusban arról számolt be a vállalat, hogy 11, mérsékelt tünetekkel kórházban lévő koronavírusos beteg 4-12 nap elteltével kikerült a kórházból a kezelést követően.

Celularity

Áprilisban kapta meg az amerikai gyógyszerfelügyelettől az engedélyeket a vállalat a fázis 1 tesztekhez. A készítmény, amit a daganatos megbetegedések ellen is fejleszt a cég, az immunsejteket használja fel a betegség elleni harcra, őssejtek segítségével úgynevezett természetes gyilkos sejteket hoz létre, amiket alapvetően az immunrendszer használ a fertőzések leküzdésére.

I-Mab

A sanghaji központú kínai cég készítménye a fázis 1 teszteknél jár. A gyógyszer a koronavírus egyik veszélyes szövődményét hivatott megfékezni, az úgynevezett „citokinvihart”, amikor az immunrendszer túlzott reakciót mutat és olyan fehérjéket kezd el termelni, ami gyulladáshoz vezet. Az I-Mab terápiája szintén a GM-CSF nevű protein ellen veszi fel a harcot a Roviant készítményéhez hasonlóan, ami a citokinvihar egyik felelőse.

Az I-Mab árfolyamának alakulása

Ezeken kívül még számos gyógyszergyártó fejleszt még a koronavírus ellen kezeléseket. A prekilinikai fázisban van többek között az SAB Biotherapeutics, az AlloVir, az Amgen, az AstraZeneca, a Pfizer, a Takeda, és a Vir Biotechnology készítménye. A lengyel Biomed Lublin nevű vállalat pedig nemrégiben azt állította, hogy gyógyult betegek vérplazmájából kifejlesztettek egy szert, ami alkalmas lehet a koronavírus kezelésére és az ő készítményük lehet az első szer, ami hatékonyan semlegesíti a koronavírust (mindenesetre a tesztek még hátra vannak).



És természetesen közben nagy erővel folynak a vakcinafejlesztések is, több mint 100 féle vakcinával kísérleteznek jelenleg világszerte, ami a várakozások szerint valamikor a jövő év elejére eredményezhet biztonságos és hatásos vakcinát legkorábban.

