Koronavírus: hazatér a First Lady

Melania Trump arról twittelt, hogy jól érzi magát és hazatér otthonába, hogy ott pihenjen tovább. A First Lady Donald Trump elnökkel együtt a múlt héten jelentette be, hogy pozitív lett a koronavírus tesztje. Az amerikai elnök egészségi állapotáról ellentmondásos hírek érkeztek az elmúlt napokban, de az eddig is biztosnak látszott, hogy őt jobban megviseli a betegség, mint feleségét. A posztban nem esik utalás Donald Trump állapotáról.

My family is grateful for all of the prayers & support! I am feeling good & will continue to rest at home. Thank you to medical staff & caretakers everywhere, & my continued prayers for those who are ill or have a family member impacted by the virus.