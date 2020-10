MNB: jól vizsgázott a szuperállampapír a koronavírus előtti időszakban

A MÁP Plusz első félévének erős értékesítése után nem telt el sok idő, hogy a papírnak újra bizonyítania kelljen. A koronavírushoz kötődő piaci turbulencia kihívásaival szemben a MÁP Plusz azonban jól vizsgázott, és továbbra is a legkeresettebb lakossági megtakarítási termék maradt. Ezen tapasztalatok fényében áttekintjük a MÁP Plusz eddigi bő egy éves pályafutását: jelen cikkünk a koronavírus válságig tartó első 9 hónap tapasztalatait elemzi, amely alapján azt gondoljuk, hogy a MÁP Plusz „nyugodt” pénzpiaci és gazdasági környezetben jól teljesített. Következő cikkünkből pedig kiderül majd, hogy az új papír a járvány okozta piaci bizonytalanság idején is ütésállónak bizonyult.



A lentiekben a MNB munkatársainak írását közöljük.

A MÁP Plusz indulását nagy figyelem övezte a lakosság és a szakma oldaláról egyaránt. A megjelent vélemények számossága már önmagában jelezte, hogy a termék valódi fordulópontot jelent az adósságkezelésben. Aktuális cikksorozatunkban elsősorban arra koncentrálunk, hogy milyen tanulságokkal szolgál az első év az állam, a szakmai közvélemény és a lakossági befektetők számára.

A MÁP Plusz gyorsan a legnépszerűbb lakossági termékké vált

A MÁP Plusz indulásának talán legfontosabb tanulsága, hogy a lakossági megtakarítások a „szuperállampapíron” keresztül kiemelkedő szerepet képesek betölteni az államadósság finanszírozásában. Az első hat heti értékesítés meghaladta az 1200 milliárd forintot, amivel a MÁP Plusz rövid idő alatt a harmadik legnagyobb állománnyal rendelkező lakossági állampapírrá vált. A MÁP Plusz értékesítéseket az első hat hét eredményeit követően is erős kereslet jellemezte, így az állomány októberre már a PMÁP és az 1MÁP mennyiségét is lehagyta. Összességében pedig elegendő volt egy év, hogy a lakosságnál lévő állampapír-állomány felét az új papír tegye ki: a 2020. júniusi adatok szerint a lakosságnál lévő mintegy 8500 milliárd forint állampapírból több, mint 4200 milliárd forint MÁP Plusz volt (1. ábra) (Bár júliusban a háztartásoknál lévő állampapír-állomány csökkent, ennek mértéke jelentősen elmaradt a lakossági állampapírok állományában látott csökkenéstől, ami azzal magyarázható, hogy a lejárok számottevő része nem a lakosságnál volt. Mindazonáltal, a jövőben egyszerűsödik az elemzők dolga: a júliusi lejáratokat követően elhanyagolható mértékben maradt lakossági állampapír egyéb piaci szereplőknél, így a lakosságnál lévő állampapír-állomány gyakorlatilag megegyezik a lakossági állampapírok állományával.)

Mindezek jelentős szerepet játszottak abban, hogy a lakossági megtakarítások magas szinten stabilizálódtak, illetve, hogy tovább erősödött a háztartások szerepe az államadósság finanszírozásában. A MÁP Plusz indulásához köthetően a 2019-es bruttó kibocsátás 60 százalékát lakossági papírokkal fedezte az adósságkezelő. Ennek eredményeként a közvetlenül lakosság tulajdonában lévő állampapír-állomány aránya dinamikusan növekszik, így ezen mutató az Európai Unió tagországai közül 2019 végén Magyarországon volt a legmagasabb, mintegy 27 százalékot tett ki.

A MÁP Plusz támogatja a háztartási megtakarítások magas szinten stabilizálódását és a külső sérülékenység csökkenését

Bár a háztartások megtakarítása 2012 óta folyamatosan növekszik, azon belül az állampapírok részaránya 2016 óta csökkent. A MÁP Plusz megjelenése fordulatot hozott a lakosság megtakarítási folyamataiban: egyrészt az állampapír-megtakarítások részaránya hatéves csúcsra, 70 százalék fölé emelkedett, másrészt a háztartások megtakarítása magas szinten, 3000 milliárd forint fölött stabilizálódott 2019 végére (lásd korábbi cikkünket). Mindezekkel összhangban a háztartások megtakarítási rátája is magas szinten alakult, miközben a háztartások nettó pénzügyi vagyona a régió legmagasabb GDP-arányos értékét mutatta (2. ábra).

A háztartások magas – a GDP 5 százalékát kitevő – nettó pénzügyi megtakarítása nemcsak önmagában támogatja a külső egyensúly megőrzését, hanem azáltal is, hogy az államadósság hazai tulajdonba kerülésével a kifizetett kamatok is belföldi szereplőknél maradnak.

A sikeres és erős értékesítésnek köszönhetően az államadósság külső- és deviza részaránya mérséklődött, így már rövid távon is tovább javult az államadósság finanszírozási szerkezete. A MÁP Plusz vásárlásokkal a lakosság államháztartás finanszírozásában betöltött szerepe 25 százalék fölé emelkedett, amellyel párhuzamosan a külföldiek részaránya 35 százalék alá, a devizarészarány pedig 20 százalék alá csökkent 2019 végére. Szintén kedvezően hatott a külső sérülékenységre, hogy a MÁP Plusz megjelenésével párhuzamosan a háztartások által finanszírozott államadósság átlagos hátralévő futamideje azonnal dinamikusan emelkedni kezdett, és 2020. júniusra meghaladta a 36 hónapot (1. ábra).

Ezek a tényezők mind fontos szerepet játszanak a hitelminősítői döntésekben, és az ország külső kitettségének csökkentésével és az önfinanszírozás erősítésével hozzájárultak ahhoz, hogy a magyar gazdaság fundamentumai erősek legyenek a koronavírus által okozott sokk érkezésekor.

A MÁP Plusz friss megtakarításokat vonz az állampapír-piacra

Fontos kérdés az is, hogy a magas kereslet mögött milyen arányban áll korábbi állampapírok visszaváltása és mennyire jellemző az új megtakarítások becsatornázása, illetve ez mit okoz más piacokon. Becsléseink alapján a koronavírus által okozott turbulenciák megjelenéséig a MÁP Plusz vásárlások mintegy fele meglévő állampapír megtakarítások átcsoportosításából, fele pedig az állam számára új forrásból származott (3. ábra). Emellett becslésünk alapján egyaránt 10 százalék körüli mértékben állt a vásárlások mögött befektetési jegy eladás, bankbetét, illetve készpénz. A befektetési alapokból történő kiáramlás – az első intenzív heteket követően – 2019. októberig tartott, az összesített nettó eszközérték azonban már 2020 elejére a kiindulási szint fölé emelkedett. Hasonló a helyzet a továbbra is historikus csúcson lévő bankbetétek esetében is, így összességében nem beszélhetünk a MÁP Plusz tartós kiszorító hatásáról.

A koronavírus által okozott bizonytalanság jelentősen megmozgatta a lakosság pénzügyi megtakarításait (erről részletesen majd következő cikkünkben írunk), ami miatt ebben az időszakban nem adható megbízható becslés az állampapír-vásárlások forrásaira. Azonban a stabilizációval párhuzamosan, május-június során újra havi nettó 100 milliárd forintot meghaladó mértékben emelkedett a lakosság állampapír állománya, amely egyúttal azt is jelenti, hogy – szemben a lakossági állampapírok friss tőkevonzó képességét megkérdőjelező egyes interpretációkkal – a vásárlások forrásául messze nem csupán az állampapír-lejáratok szolgáltak. Májusra és júniusra elmondható, hogy a háztartásoknál lévő lejáró 1MÁP állomány csaknem teljes egészében megújításra került, így a 2 hónap során látott mintegy 370 milliárd bruttó MÁP Plusz vásárlás nagy része újonnan képződő megtakarításból, az állam számára új forrásból valósulhatott meg (4. ábra).

Fontos tanulság, hogy a becsatornázott készpénzben tartott megtakarítások megállítani nem, csak lassítani tudták a készpénzállomány növekedését. E tanulságok is motiválták a MÁP Plusz névre szóló, nyomtatott változatának elindítását, amely 2019. november 4-től érhető el a Magyar Posta hálózatában, a dematerializált papíréval azonos kamatfeltételekkel. Ennek állománya a forgalomba hozatal első 4 hónapjában meghaladta a 110 milliárd forintot, majd – főként a kijárási korlátozásokhoz köthetően – lassult a bővülés, de 2020 nyarától ismét dinamikusabb növekedés tapasztalható. A nyomdai verzió értékesítése erősíti a megtakarítások földrajzi diverzifikációját, a készpénzben lévő megtakarítások becsatornázását.

Az államnak is jó befektetés a szuperállampapír

A szakmai közvéleményben kezdettől fogva nagy számú, változatos vélemény jelent meg és ütközött a MÁP Plusszal kapcsolatban. A legtöbbet idézett dilemma talán az, hogy megéri-e az államnak az a többletköltség, amelyet az intézményi (piaci) állampapírokénál magasabb hozam kifizetése jelent a lakossági befektetők számára, míg a visszaváltásra vonatkozó kedvező feltételek az intézményi papíroktól eltérően viszonylag könnyű, és szinte költségmentes tőkekivonást tesznek lehetővé a lakossági befektetők számára.

A költségeket illetően korábbi cikkeinkben azzal érveltünk, hogy ezek egyrészt fontos gazdaságpolitikai célok (külső sérülékenység csökkentése, fenntartható felzárkózási pálya) megvalósítására „áldozott” befektetésnek tekinthetők, másrészt a költségeket több tényező is mérsékli: az intézményi piacon érvényesülő hozammérséklő hatás, a kifizetett kamatjövedelem elköltése után származó adóbevételek, illetve a sérülékenység csökkenéséből adódó kockázati prémium csökkenés. A koronavírus válság tükrében elmondható, hogy a MÁP Plusz bevezetésével még a válság kirobbanása előtt szignifikánsan tovább tudtak javulni sérülékenységi mutatóink. Azt gondoljuk, hogy az ország külső sérülékenysége tekintetében az e cikkben is bemutatott eredmények nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy az ország fundamentumai és finanszírozási helyzete a legutóbbi válsághoz képest összehasonlíthatatlanul stabilabb volt mind a koronavírus miatti turbulenciát megelőzően, mind annak során.

A MÁP Plusz vásárlások révén a lakosság stabil finanszírozást biztosít az államnak

A finanszírozási kockázatokkal kapcsolatban arra hívtuk fel a figyelmet, hogy ami sorozatonként nézve szétaprózott, likvid befektetések sokaságát jelenti, az aggregált szinten hosszútávú és stabil forrást jelent az államnak. Az állam szempontjából a valódi kérdés ugyanis nem az, hogy az egyedi befektetőknek milyen lehetőségeik vannak, hanem hogy rendszerszinten a háztartási szektor egésze hogyan viselkedik. A tapasztalatok szerint a külföldi nagybefektetők piaci megingás esetén koncentrált eladásokba kezdhetnek, ami tovagyűrűző hatásain keresztül nagyobb hozamugrást eredményezhet, illetve a piac kiszáradásához is vezethet. Ezzel szemben a diverzifikációs hatás miatt a lakossági befektetők egyedi döntései sokkal kisebb hatással vannak az állam finanszírozására. A MÁP Plusz lépcsősen emelkedő kamatának köszönhetően, aki egyszer MÁP Pluszt vásárolt, annak egyre erősödő ösztönzője van arra, hogy megtartsa a papírt.

Érvelésünk első próbája a MÁP Plusz indulása után fél évvel következett, amikor az első sorozat kamatfizetését követően megkezdődött az ingyenes visszaváltások időszaka. A tapasztalatok alapján időben koncentrált, tömeges visszaváltásra nem került sor, az ingyenes visszaváltások mértéke márciusig sorozatonként átlagosan 1,6 százalék körül alakult. Sőt, a kamatfizetések értéke – amely a MÁP Plusz esetében automatikusan tőkésítésre kerül – meghaladta a visszaváltott mennyiségeket, így az állomány a kamatfizetést követő napokban még emelkedett is (5. ábra). Ez megerősíti korábbi érvelésünket, amely szerint nyugodt piaci környezetben, külső-belső sokkoktól mentes időszakban valóban nem kell tartani a MÁP Plusz tömeges, koncentrált visszaváltásától.

A koronavírus válságig tartó első 9 hónap tapasztalatai alapján azt gondoljuk, hogy a MÁP Plusz melletti érvek „normál időszakban” jól vizsgáztak. Ugyanakkor az élet a vártnál korábban valós adatokat szolgáltatott a papír bizonytalan időszakban való viselkedésére vonatkozó vitához. Következő cikkünkben azt vizsgáljuk, hogy a MÁP Plusz hogyan teljesített a koronavírus által okozott piaci turbulenciák idején.

A szerzők, Csom-Bíró Gabriella és Nyári Orsolya, az MNB munkatársai.