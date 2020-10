Terjed a koronavírus a Fehér Házban

Portfolio MTI Cikk mentése Megosztás

Koronavírus-fertőzéssel diagnosztizálták a washingtoni Fehér Ház szóvivőjét, Kayleigh McEnanyt is - jelentette be hétfőn a Fehér Ház. McEnany a Twitteren is közzétette, hogy fertőzött, mint írta: csütörtök óta naponta elvégezték rajta a vírustesztet, amely hétfőn reggel pozitív lett. Közölte azt is, hogy tünetmentes és karanténba vonul.