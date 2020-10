A parlamentben kiderült: a kormány a háziorvosoknak is kedveskedne

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter kedden az orvosi béremelésről szóló törvényjavaslat elfogadásáról szóló vitában tett ígéretet arra, hogy a háziorvosokkal kapcsolatos szabályokat is készít a kormány.

Ez a törvény most nem a háziorvosokról szól. De a háziorvosok is sorra fognak kerülni, a háziorvosokra vonatkozó szabályozást is elfogad a kormány - mondta az Országgyűlésben Gulyás Gergely az ATV beszámolója szerint.

Ezzel a Magyar Orvosi Kamara felé is tesz egy gesztust, ugyanis a MOK már jelezte, hogy szükségesnek látják a háziorvosi jövedelmek rendezését is.

A háziorvosok esetében nincs szükség ahhoz hasonló mértékű reformra, mint amit a járványhelyzet kezelése érdekében az egészségügyben szükségesnek tartunk” - jelentette ki most a parlamenti ülésen Gulyás Gergely miniszter hangsúlyozva: a háziorvosok esetében is a jelenleginél kedvezőbb béreket fog lehetővé tenni a szabályozás, amit a kormány elő fog terjeszteni.

A hétfőn beterjesztett törvényjavaslatot egyébként a képviselők el is fogadták.

