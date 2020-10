Donald Trump elhagyta a kórházat

Donald Trump amerikai elnök hétfőn kora este elhagyta a Walter Reed katonai kórházat. A legnagyobb tévécsatornák élő közvetítéséből kiderült: Trump az előre jelzett időpontban, ottani idő szerint 18:30-kor elhagyta a kórházat, az elnöki helikopterrel távozott a Fehér Házba.

President Trump leaves Walter Reed hospital en route back to the White House after three nights of treatment for coronavirus and as his doctors warn he isn't yet https://t.co/KRccID0Bom