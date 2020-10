Koronavírus: kiderült, mikor kérik majd a magyarok a védőoltást

Hazánkban nem csak az oltásellenes és vírusszkeptikus nézetek, de a vakcina esetleges költségei is hátráltathatják a koronavírus ellenszerének széleskörű használatát. A leginkább érintett társadalmi rétegek hiába nyitottak a védőoltásra, ha nincsenek meg az anyagi feltételek - derült ki az Ipsos szeptemberi elemzéséből.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

Mint írták anyagukban, a magyarok nemzetközi összehasonlításban is szkeptikusnak számítanak a Covid-19 vírus elleni vakcina 2020 évi kifejlesztését, és annak vélt hatékonyságát illetően. Egy hónappal ezelőtt a hazai lakosság mindössze 26%-a tartotta reálisnak a vakcina piaci bevezetését erre az évre, szemben a 41%-os becsült világátlaggal.

Rámutattak, Magyarországon az egyik legalacsonyabb érték volt mérhető a vakcina várható alkalmazását illetően is,

100 hazai lakosból 56 nyilatkozott úgy nyár végén, hogy beoltatná magát a vírus elleni készítménnyel, míg a nemzetközi átlag jelentősen magasabb, 74%-ot tett ki.

A 27 mért ország rangsorában Lengyelország és Oroszország után így Magyarország elnyerte a harmadik legóvatosabb nemzet címét.

Hangsúlyozták azt is, hogy az oltás elutasítása mögött első helyen a mellékhatásoktól való félelem állt, mint döntő ok, de az említések között átlag feletti értékkel volt megtalálható a vakcina hatékonyságának, illetve a Covid-19 vírus tényleges veszélyességének megkérdőjelezése is Magyarországon.

Az Ipsos magyar irodája az Omnibusz kutatássorozat keretein belül októberben újabb, a szeptemberitől némileg eltérő fókuszú hazai vizsgálatot végzett, mely eredményei szerint a biztos elutasítók aránya októberben 46%-ot tesz ki, de jelentős méretű, 12%-os a bizonytalanok vagy a választ kerülők csoportja is.

A kutatás elsődleges célja a nemzetközi eredmények mélyebb megértése volt, ezért az Ipsos a vakcinához köthető fizetési hajlandóságot is tesztelte

– mondta el az Ipsos Observer üzletágának kutatási vezetője, Földes Annamária.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy az eredmények korcsoport szerinti bontása kimutatja, hogy 50 év alatt erősebb az oltásellenesség hazánkban (49%). míg az idősebbek, különösen az 50-59 éves korosztály tagjai mutatják a legnagyobb nyitottságot a koronavírus elleni oltásra.

Címlapkép forrása: MTI/Ng Han-kuan