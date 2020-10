Meglepte a kormány az orvosokat

A Magyar Orvosi Kamara és a kormány tárgyalásainak hátteréről is elárult részleteket Kincses Gyula kamarai elnök az ATV hétfő esti műsorában. A beterjesztett törvényjavaslatra például csupán pár óra véleményezési időt kapott a szervezet és meglepte a kamara vezetőit, hogy a jogszabály rendezné már most az állami- és magánszolgáltatás kapcsolatát. Az intézkedések egyik fontos következménye lehet, hogy az ellátórendszer koncentrálódhat, a kisebb ellátóhelyek átalakulhatnak.

Mi vár most a magánegészségügyi szolgáltatókra. November 10-én kiderül:

Rohamtempóban zajlik az orvosok béremeléséről szóló törvényjavaslat benyújtása és elfogadása, és ennek meg is vannak a következményei. Orbán Viktor és a kormány tagjai hétvégén tárgyaltak a Magyar Orvosi Kamara delegációjával, ahol eldőlt, hogy a kormány támogatja a MOK által felvázolt bértáblát és a hálapénz büntethetőségének bevezetését.

Ezek után hétfő délben már meg is jelent a törvényjavaslat, amely bevezeti az egészségügyi szolgálati jogviszonyt, részletezi annak összeférhetetlenségi szabályait, tartalmazza az új, három évre szóló bértáblákat és büntethetővé teszi a hálapénz adását és elfogadását is. Hétfő délután több cikkünkben is bemutattuk, hogy ez a javaslatcsomag milyen durva következményekkel járhat a szektorban.

Majd hétfő este jött a hír, hogy a kamara ebben a formában nem támogatja teljes mértékben a törvényjavaslatot, majd jött a megnyugtató kormányzati jelzés még késő este, hogy a MOK módosító javaslatait a kormány megfogadta. Nagyon úgy tűnik, hogy kedden már meg is szavazzák a képviselők.

Ennek a rendkívül gyors folyamatnak a hátterébe engedett bepillantást Kincses Gyula, a kamara elnöke az ATV műsorában.

Elárulta például, hogy őket is meglepte a javaslat benyújtásának gyorsasága.

Számunkra is teljesen váratlan volt, hogy megkaptuk az új jogállásról szóló törvénytervezetet, néhány órás véleményezési határidővel

- mondta. Mi azt tudtuk, hogy a miniszterelnök úr szeretne velünk a bérkérdésről tárgyalni és az egyeztetésen sok kérdést érintettünk. Például, hogy rendezni kellene a köz és a magánellátás viszonyát, milyen problémák vannak és hogy nem lehet számtalan jogviszonyban egy orvos - tette hozzá a MOK elnöke.

Ezekben egyetértettünk, mert a kamara is egy rendezett rendszert szeretne, de nem hangzott az el, hogy ezek már jogszabályi szinten fognak bekerülni a parlament elé. Ez számunkra is meglepetés volt

- ismerte el Kincses Gyula.

A béremelés mértéke kapcsán arról is beszélt a MOK első embere, hogy már a beszélgetés során a miniszterelnök is azt hangsúlyozta, hogy nem lehet pontos százalékot mondani, mennyivel emelkednek az orvosi bérek. Nagyon különböző ugyanis az egyes orvosok kiinduló bérhelyzete - ismertette Kincses. Nem lehet azt mondani tehát, hogy mindenki 100%-os béremelést kap, mert nagyon egyenetlenek a jövedelmek - mutatott rá. Több jogviszonyból kapnak most jövedelmet az orvosok, főállása mellett például ügyel vállalkozóként katás jövedelemmel - tette hozzá.

Arra a kérdésre, hogy ez az ügyeleti zűrzavar fennmarad-e a jövőben, Kincses Gyula kifejtette: mind a két fél abban érdekelt, hogy ez ne legyen a jövőben. A kamara azt is bevállalja, hogy ha nem lehet három helyen az orvos, akkor két helyen sem lesz.

Tehát koncentrálni kell az ellátórendszert, a kisebb helyeket át kell alakítani inkább járóbeteg központtá, de nem lehet ügyeletet fenntartani

- részletezte.

Kérdésre válaszolva azt is elmondta, hogy az ellátóhelyek átalakítását tudja támogatni a kamara, mert az orvoskollégák is megfelelő helyen szeretnének dolgozni. Ennyi szolgáltatási helyen a korszerű feltételeket nem lehet biztosítani és nem is lehet azt a rutint kialakítani, ami a fenntartható működéshez és betegbiztonsághoz szükséges - fogalmazott a kamarai elnök, majd rátért az új bértábla részleteire.

A lépcsőzetesség érzékeltetésére Kincses Gyula bemutatta, hogy a kamara által elvárt bértábla 70%-a már megvalósul 2021. januárjától, a januári bérek februári kifizetésekor. Ezt követően a követelések további 20%-a érkezik 2022-től, majd 10%-a 2023-ban. Ezt korrekt ajánlatnak nevezte a kamarai elnök, és elárulta, hogy a miniszterelnök is érezte, hogy az első lépésben egy szemmel látható emelést kell megtenni, ezért van szükség fejnehéz béremelésre.

A MOK elnöke a műsorban azt is leszögezte, hogy két baj van a mostani bérstruktúrával. Egyrészt nagyon alacsony az alapbér és mindenféle pótlékkal, ügyelettel emelkedik fel azoknak, akiknek van erre lehetősége. Másrészt nagyon összenyomott a bértábla, alig van különbség az eltöltött évek tekintetében - mondta. Az új bértáblával ez most a helyére kerül - ismertette.

2021. január 1. – 2021. december 31. Gyakorlati idő Összeg (bruttó havi összeg) 1 0-2 év 481 486 2 3-5 év 613 134 3 6-10 év 861 848 4 11-15 év 979 473 5 16-20 év 1 044 175 6 21-25 év 1 158 975 7 26-30 év 1 256 300 8 31-35 év 1 307 997 9 36-40 év 1 417 967 10 41- év 1 666 040 Forrás: törvényjavaslat, Portfolio

2022. január 1. – 2022. december 31. Gyakorlati idő Összeg (bruttó havi összeg) 1 0-2 év 619 053 2 3-5 év 788 315 3 6-10 év 1 108 091 4 11-15 év 1 259 322 5 16-20 év 1 342 511 6 21-25 év 1 490 087 7 26-30 év 1 615 243 8 31-35 év 1 681 710 9 36-40 év 1 823 100 10 41- év 2 142 051 Forrás: törvényjavaslat, Portfolio

2023. január 1. – 2023. december 31. Gyakorlati idő Összeg (bruttó havi összeg) 1 0-2 év 687 837 2 3-5 év 875 906 3 6-10 év 1 231 212 4 11-15 év 1 399 247 5 16-20 év 1 491 679 6 21-25 év 1 655 653 7 26-30 év 1 794 715 8 31-35 év 1 868 567 9 36-40 év 2 025 667 10 41- év 2 380 057 Forrás: törvényjavaslat, Portfolio

Arra a kérdésre, hogy mi lesz a háziorvosokkal, Kincses Gyula kifejtette:

Orbán Viktor egyértelmű mondása az volt, hogy az ő problémájukat is kezelni kell, de nem ebben a törvényjavaslatban.

Mert ha ez a törvény kezelné, akkor alkalmazottá kellene válniuk, de az alapellátásban dolgozók nem szeretnék a függetlenségüket feladni - fűzte hozzá. A MOK itt azt jelezte a miniszterelnöknek, hogy a háziorvosi jövedelmek rendezésekor két hibát követhet el: ha bekényszeríti őket ebbe a jogviszonyba, vagy ha ugyanezt a magasabb jövedelmet a praxispénzen keresztül nem kapják meg. Mert akkor azért lesz baj az alapellátásban.

Nem mindenben van egyetértés

A műsorban többször is előkerült az a kérdés, hogy a kormány és a MOK miben értenek egyet. Az interjú végén Kincses Gyula leszögezte, hogy a miniszterelnökkel két dologban állapodtak meg. A kamara által javasolt bértáblában és hogy a kamara kiáll a hálapénz ellen. Azt hogy a kormány pontban a mi bértáblánkat fogadta el, azt az orvostársadalom megbecsülésének és elismerésének tartjuk - vélekedett.

Most amikor felkerült ez a törvénytervezet, ráadásul nem elegáns módon, nem megfelelő időt hagyva az egyeztetésre, átbeszélésre, felkészülésre, ez csomó kérdést felvet a kollégákban

- mutatta be.

Arra a kérdésre, hogy sok érdek sérül-e a csomagnak köszönhetően, Kincses Gyula kifejtette, hogy igen, nem hazudhat a kollégáknak.

A magán és az állami ellátást szabályozó kormányzati javaslatok kapcsán is megszólalt a MOK elnöke.

A szabályozás célja egyértelmű, de a megvalósítás nem lehet ilyen hirtelen és kategorikus - kommentálta a törvényjavaslatnak azon pontját, amely a gyakorlatban megtiltaná másodállás vállalását, akár magánpraxisban az állami szektorban dolgozó orvosok számára.

Mi is azt mondtuk a miniszterelnöknek, hogy ha választás elé állítja az orvosokat, akkor megvan annak a kockázata, hogy választanak. A magánellátásban, ha ugyanannyit lehet keresni kisebb kockázattal, kisebb terheléssel, ügyelet nélkül, akkor miért válassza adott esetben az orvos az állami ellátást akkor is, ha ott most már ugyanannyit fog keresni - fejtette ki.

Nem a magánszféra totális felszámolása tudtommal a kormányzati cél, hanem annak a folyamatnak a megszakítása, hogy az orvos az államiban kezel egy beteget, majd ellátja a privát rendelésén, majd műtétre az állami rendszerbe hívja vissza - fogalmazott Kincses. Ez felesleges orvos-beteg találkozásokat tud okozni szerinte.

Majd általánosságban kifejtette: a kép, hogy hová kell eljutni, az tiszta, ebben sok a hasonlóság a kamara víziójában, ami más ellátórendszert jelent, és a kormány elképzeléseiben. Az oda vezető útnak az ütemében, szabályozottságában valószínűleg lesznek különbségek - ismerte el.

Címlapkép: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor kormányfő (b) fogadja Kincses Gyulát, a Magyar Orvosi Kamara elnökét (j), valamint Álmos Péter Zoltánt (j2) és Lénárd Ritát, a Magyar Orvosi Kamara alelnökeit a Karmelita kolostor teraszán 2020. október 3-án. Forrás: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher