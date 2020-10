Megszólalt a Fed döntéshozója: Trump épp most teszi tönkre a gazdasági kilábalást

A gazdasági kilábalás sokkal lassabb lesz, mint eddig gondoltuk – kommentálta Donald Trump döntését a további élénkítőcsomagról szóló tárgyalások lezárásáról Loretta Mester. A clevelandi Fed elnöke szerint a jegybank kész a maga oldaláról a monetáris politikával támogatni a gazdaságot, de a fiskális oldalról több kell.

Trump kedden jelentette be, hogy csak az elnökválasztás után hajlandó tárgyalni a demokratákkal egy újabb gazdaságélénkítő csomagról, így most közel egy hónapig bizonytalanságban tarthatja a gazdaságot. Loretta Mester a CNBC műsorában tegnap késő este azt mondta, hogy a gazdaság kilábalása az elnök lépése ellenére is folytatódik majd, de sokkal lassabb ütemben.

Mester szerint még mindig rengeteg olyan háztartás és kisvállalkozás van Amerikában, akiknek szükségük lenne a kormányzati segítségre. Mester szerint a Fed minden tőle telhetőt megtesz a gazdaság támogatásáért, a fiskális politikának viszont még többet kellene tennie.

Címlapkép: Shutterstock