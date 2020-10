Nagy Márton: a beruházások élénkítése lesz a kilábalás kulcsa

Az elmúlt években a beruházások adták a magyar gazdasági növekedés jelentős részét, ezért a jelenlegi válságból való kilábalás során is kulcsfontosságú lehet a beruházások élénkítése – mondta a Portfolio Budapest Economic Forum konferenciáján Nagy Márton, a miniszterelnök gazdaságpolitikai tanácsadója. A szakember szerint a lakossági, a vállalati és az állami beruházásokat is fel kell pörgetni, amire megvannak az állam eszközei.

Háromféle beruházás van, most mindhárommal foglalkozni kell, a lakossági, a vállalati és az állami beruházásokat is élénkíteni kell a gyorsabb kilábalás esetében. Az elmúlt években a beruházások a magyar gazdasági növekedés 70%-át adták, még az importigénnyel számolva is 50% volt ez az arány. A beruházások kétharmadát a vállalati szegmens adja, de emelkedik az állam részaránya is – mondta előadásában Nagy Márton a Portfolio csütörtöki konferenciáján.

A lakossági beruházások esetében a miniszterelnöki tanácsadó azt emelte ki, hogy ez gyakorlatilag az új lakás építését és a lakásfelújítást takarják, ezért nagyon fontos az új otthonteremtési program keretében tegnap bejelentett 5%-os áfakulcs az új lakások esetében.

A lakásépítésekben nem állunk jól, az első félévben majdnem harmadával esett vissza a kiadott építési engedélyek száma, ami azt vetíti előre, hogy a lakáspiac elég mély recesszióba kerülhet

mondta Nagy Márton.

A vállalati beruházások terén négy eszköze van az államnak az élénkítésre:

A beruházásösztönző programok. Adókönnyítések. Hitel- és garanciakonstrukciók. Uniós források.

Nagy Márton az állami beruházások kapcsán a következő hét évben érkező nettó 30 milliárd eurónyi EU-forrást emelte ki, ez elsősorban a következő három évre eshet a helyreállítási alap miatt. A miniszterelnöki tanácsadó szerint összességében mindhárom típusú beruházást élénkíteni kell, a következő hét évben egyre nagyobb szerepet kaphat ebben a magyar állami finanszírozás.

Címlapkép: Stiller Ákos/Portfolio