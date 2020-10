Egy soha nem látott szörnyű fegyvert is bemutatott egy nagyon furcsa katonai parádén Észak-Korea

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Egy eddig a nyilvánosság előtt soha be nem mutatott interkontinentális ballisztikus rakétát is felvonultattak a szombati nagyszabású észak-koreai katonai parádén Phenjanban a Munkapárt 75 évvel ezelőtti megalapításának évfordulóján. Az esemény több szempontból is nagyon furcsa volt, hiszen helyi idő szerint éjszaka rendezték, Kim Dzsong Un észak-koreai diktátor viszont a hűvös idő ellenére is többször nagyon izzadt, elsírta magát a szokásoktól eltérően nem fekete, hanem szürke öltönyében és mögötte az órán éjfélkor megállt az idő.