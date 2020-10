Még mindig fertőzőképes lehet Trump, ezért beszél csak az erkélyről szombaton

A Donald Trump amerikai elnök és a Fehér Ház szóvivője által pénteken este elmondottakból az következik, hogy még mindig pozitív volt Trump pénteki vírustesztje, és mivel fertőzőképes, ezért csak a Fehér Ház erkélyéről tartja meg a szombati kampánybeszédét néhány száz támogatójának. Közben váratlan helyről kapott nyilvános támogatást Trump ellenfele, Joe Biden demokrata párti elnökjelölt, ugyanis a politikai kérdésekben ritkán megszólaló svéd klímaaktivista, Greta Trhunberg szombati Twitter-üzenetében a klímavédelem érdekében Bidenre szavazásra buzdított.

Trump péntek este két interjút is adott: egyrészt a jobboldali Rush Limbaugh rádiós műsorában először beszélt részletesebben a betegségéről és olyanokat mondott, hogy „nem voltam a legnagyszerűbb formában" és hogy a kísérleti gyógyszerek nélkül talán még súlyosabb állapotba kerülhetett volna. Másrészt a jobboldali Fox televíziónak nyilatkozott, amelyben azt mondta, hogy megcsinálták nála az újabb vírustesztet, de az eredményt nem közölte, csupán azt, hogy lezárult a kezelése a vírusellenes Remdesivirrel és "igazán erősnek érzem magam" – fogalmazott.

A Reuters összefoglalójában a fentieken felül emlékeztet rá, hogy a Fehér Ház szóvivője azt mondta:

Trump csak akkor megy közösségbe, ha már biztosan nem fertőzőképes, így tehát ez a jelzés, illetve Trump azon jelzése, hogy megcsinálták nála pénteken is a tesztet, de az eredményét nem közölte, együtt erősen afelé mutat, hogy még mindig fertőzőképes lehet.

Ezért szombaton csak a Fehér Ház erkélyéről beszél majd a több száz hívének, akik mindegyikén várhatón maszk lesz majd a beszámoló szerint.

Ha tovább javul Trump állapota, illetve teljesen meggyógyul, akkor a tervek szerint meg tudja tartani a hétfőn Floridába tervezett kampányát. Amint ma esti másik, az esélyeket latolgató cikkünkben rámutattunk: ebben a csatatér-államban is Biden vezet, a hírügynökség pedig úgy fogalmazott, hogy ezt az államot muszáj megnyernie Trumpnak ahhoz, hogy elnök maradhasson. A jelek szerint az egészségi állapota is nagyon sokat számít majd abban, hogy képes lesz-e ezt az államot megnyerni, hiszen a jövő csütörtökre tervezett második elnökjelölti vitát hivatalosan is törölték, így már elvileg csak az október 22-i harmadik vita van napirenden.

