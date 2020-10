Most indult be igazán a koronavírus-járvány a világban - vöröslik a világtérkép

A héten a világ számos pontján ugrott meg a koronavírus-fertőzéssel regisztrált esetek száma. Oroszországtól az Egyesült Államokig emelkednek a járványgörbék, és sajnos a régiónk sem kivétel: Kelet-Közép-Európa kezd a pandémia igazi gócpontjává válni.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

Az elmúlt napokban stabilan 300 ezer fölé emelkedett a megerősített megbetegedések száma a világban. A globális járványgörbe ezzel új csúcsra emelkedett. (A Johns Hopkins Egyetem adatbázisa alapján készült ábránkon az utolsó nap minimális visszaesése mindössze az indiai adathiány következménye, valójában szombatra sem csökkent az esetszám.)

Az Egyesült Államokban 57 ezer új fertőzöttet regisztráltak, ez közel két hónapos csúcsot jelent. A friss adat is mutatja, hogy a világ legnagyobb gazdaságában a járvány újra gyorsulni kezdett.

Egy korábbi gócban is újra meredek emelkedést láthatunk: Oroszországban mára a heti átlagos esetszám meghaladta az első hullámban látott maximumot. Az ország példája mutatja: a vakcina előállítása önmagában még nem elég a járvány megfékezésére.

A számunkra leginkább figyelmeztető helyzet Európában alakult ki. Nagy-Britanniában annyira elszabadult a járvány hogy néhány nap alatt lehagyta az igen magas francia és a spanyol esetszámokat, pedig hozzájuk képest egy hónapja még kifejezetten jól állt az ország. A britek már számos korlátozó intézkedést bevezettek, de úgy tűnik, egyelőre kontroll nélkül gyorsul a járvány. (Boris Johnson miniszterelnök hétfőn jelent be új korlátozásokat.) Aggasztóan kunkorodnak felfelé a második hullámnak eddig példásan ellenálló olaszok és németek járványgörbéi is. A kisebb fejlett gazdaságok közül Belgium és Hollandia adatai mutatnak látványos gyorsulást.

A régiónk adta a koronavírus-járvány első hullámának mintaországait, hiszen sikeresen fékezte meg a fertőzés terjedését (különösen a nyugat-európai helyzethez képest). Most nem egyszerűen a mintaország címeket veszíti el Kelet-Közép-Európa, hanem kifejezetten erős góccá válik a világban. A cseh, lengyel, román és ukrán járványgörbék nagy magasságokba emelkedtek és ráadásul a meredekségük is figyelemreméltó. Eközben a többi régiós országban is egyre magasabb fertőzésszámokat láthatunk. (Különös kivételt jelent ez alól Magyarország, ami mögött egyszerűen a tesztelési kapacitásunk túl korai kapitulációja áll. Igaz, a bizonytalanságot növeli, hogy a csehek hasonló cipőben járnak, mégis emelkednek még a hivatalos adatok.) A friss számok felvetik a kérdést, hogy vajon a koronavírusnak nincs-e a vártnál erősebb szezonális sajátossága, és ennek fényében az enyhébb korlátozások meddig tarthatók fent.

A fentiek alapján nem meglepő, hogy a koronavírus-fertőzés terjedésének gyorsulását mutatja a világtérképünk, különösen az északi féltekén.

Címlapkép: Getty Images