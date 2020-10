Nagyon úgy néz ki, hogy Trump már tényleg csak egy dologban reménykedhet

Donald Trump amerikai elnök eddig is jelentős lemaradása tovább nőtt az elmúlt két hétben, az országos felmérésekben 10%-pont körüli a lemaradása a demokrata Joe Bidennel szemben. Sokkal rosszabb hír az elnök számára, hogy a csatatér-államok legtöbbjében is jelentős vesztésre áll. Úgy látszik, hogy az elnökválasztási vita és megbetegedése egyaránt rontotta Trump esélyeit. Győztest azonban még korai hirdetni.

Kevesebb mint egy hónap van az elnökválasztásig, és levélben már most több millió amerikai adta le a szavazatát. Donald Trump lemaradása az egész kampány során jelentős volt, az elmúlt két hétben azonban tovább tágult az olló közte és demokrata kihívója, Joe Biden között. A RealClearPolitics választási szakportál összesítése szerint a friss felmérések átlagában 9,7%-pontos előnye van.

Sokszor megírjuk, hogy az országos felmérés eredménye önmagában nem mond el semmit a választás kimeneteléről, mert a válaszok nagy része olyan államokból jön, ahol biztosra vehető a demokrata vagy a republikánus győzelem. Sokkal fontosabb azokra a csatatér-államokra figyelni, ahol még nem lefutott a verseny, ezek közül is a népesebbekre.

A helyzet pedig úgy fest, hogy ezeknek a tagállamoknak a nagy többségében is Joe Biden áll nyerésre, legtöbbjükben még nőtt is a demokrata jelölt előnye az elmúlt két hétben.

A fenti államok közül hármat érdemes kiemelni: Floridában Joe Biden vezetése a két héttel ezelőtti minimális előnyről jelentősen elmozdult felfelé, ma már majdnem 4%-ponttal veri Trumpot. Pennsylvaniáéban olyan mértékben tudta növelni az előnyét a demokrata jelölt, hogy azt akár ki is vehetnénk a csatatér-államok sorából, Texasban viszont Trump tudta növelni az előnyét, jelen állás szerint itt biztosnak tűnik a győzelme.

Az összes tagállamból a szavazás során népességarányosan kerülnek elektorok az elektori kollégiumba. Fontos, hogy egy-egy tagállamban az elektorok száma nem szavazatarányosan oszlik meg, hanem a "győztes mindent visz" elve szerint. Jelenállás szerint így nézne ki az elektori kollégium:

Biden nagyon nagy valószínűséggel behúzna 226 elektort, Trump jelen állás szerint 125-tel majdnem biztosan számolhat. A jelölteknek 270 elektort kell szerezniük a győzelemhez, tehát mindkettejüknek el kell hódítania a fenti térképen szürkén jelölt csatatér-államokból további elektorokat.

De míg Bidennek csak 44-et, addig 145-öt kéne megnyernie a csatatár-államok elektorai közül.

Amint azt fent mutattuk, ezekben a csatatér-államokban jobbára Biden vezet: ha a demokrata jelölt behúzza azokat az államokat, ahol jelenleg nagyon magabiztosan vezet, akkor ezen felül a csatatér-államok közül elég lenne csak néhányat megnyernie, és ő lenne az elnök - elég lenne neki például Pennsylvaniát és Floridát megnyernie a hagyományosan demokrata államok mellé, és ekkor hiába vinné az összes többi csatatér-államot, akkor is Biden lenne az elnök.

Jelenleg tehát arra van a legnagyobb valószínűség, hogy Biden kifejezetten sima győzelmet arat Trump felett. Ezt árazzák a fogadóirodák is, amelyek szerint ma már Bidennek kétszer akkora esélye van a győzelemre, mint Trumpnak (két hete még nagyjából 55-45 volt az arány Biden javára).

Még egyszer mondjuk, a demokrata jelölt előnye nem új dolog, a nyár közepén már egyszer már volt a jelenlegihez hasonló mértékű különbség a felek között. A választáshoz közeledve azonban egyre kritikusabb tényező, hogy mit mutatnak a felmérések, és az is nagyon jelentős tényező, hogy merre tart a trend. Ez sem a különbség csökkenését vetíti előre.

Még mindig nem lefutott verseny ez

Az elmúlt két hétben fontos fejlemények történtek, amelyek már beépültek a fent bemutatott felmérésekbe. Az egyik ilyen fejlemény az első elnökjelölti vita volt a felek között, amelyen Trump rendszeresen megszegte a viták normáit, Bident nem hagyta szóhoz jutni, és a vita általánosan is gyenge színvonalú volt. Beszédes, hogy a két jelölt közti különbség szeptember 30., azaz a vita másnapja után kezdett nőni - azaz Trump megítélésének rosszat tett a vita. Trump az előző hetekben még okkal bízhatott abban, hogy a vita valamelyest átbillenti a mérleget a javára, mert Biden kifejezetten gyengén teljesített az előválasztási vitákon. Ráadásul úgy néz ki, hogy a vita második körét nem rendezik meg, így pedig Trumpnak is kevesebb esélye van bizonyítani.

A másik fontos fejlemény az elnök megbetegedése, amelynek azonban nehéz kimutatni a hatását a felmérésekből, mindenesetre az biztosan kijelenthető, hogy a trendet nem tudta megtörni. Az elnök és stábja egyébként sok kritikát kapott amiatt, hogy nem tájékoztatták transzparens módon a közvéleményt állapotáról, valamint kritika érte a Fehér Ház járványügyi protokolljait is (egy múlt heti eseményen például 11-en fertőződtek meg egy Fehér Házban tartott eseményen).

Van még egy fontos tényező, amelyben viszont okkal bízhat Trump: ez a felmérések pontatlansága.

Emlékezetes, hogy a közvélemény-kutatások 2016-ban is Hillary Clintont hozták ki győztesnek, végül azonban Trump tudott diadalmaskodni. A Trumphoz hasonló populista politikusokra jellemző, hogy alulmérik őket a választásokon, és most is lehet sok olyan választó, aki eltitkolja a preferenciáit, de közben Trumpra tervez szavazni. Bár a felek közti különbség valóban jelentős, sok csatatér-államban még mindig hibahatáron belül van Biden előnye, felelőtlen dolog lenne tehát kijelenteni, hogy Trumpnak szinte semmi esélye nem maradt a győzelemre.

