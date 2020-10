Orbán Viktor: erősödni fog a járvány, döntöttünk az őszi szünetről és új szabályok lesznek a háziorvosoknak

A védekezésért felelős akciócsoportok ülése után szombat este rövid videóban osztott meg néhány fontos információt Orbán Viktor kormányfő például a járvány várható erősödéséről, az őszi szünetről, az egészségügyi átvezénylésekről és a házi orvosokra vonatkozó szabályok várható változásáról. Az alábbiakban ezeket foglaljuk össze.

A videót azzal kezdte Orbán Viktor, hogy a védekezést irányító akciócsoportok áttekintették az elmúlt két hét járványügyi tendenciáit, és ezek alapján megállapította, hogy

Felfutás jellemezte az elmúlt két hetet, és ez fogja jellemezni az előttünk álló heteket, illeszkedve a nemzetközi trendekhez.

Jelezte azt is, hogy

Október végéig hallgattunk meg előrejelzéseket, és azt mondhatom, hogy a szükséges számú ágy október végéig rendelkezésre áll, az átvezénylés folytatódni fog.

Elárulta: "Ez idáig 106 orvos és 170 ápolót vezényeltünk át és ha szükséges, ez a szám növekszik majd".

Jelezte: meghallgatták az oktatásért felelő államtitkárt is az iskolák helyzetéről, és ezek alapján rögzítette:

az őszi szünet a szokottak szerint október 23-31 között történik meg.

Úgy folytatta, külön beszámolót kaptak a Magyar Orvosi Kamara és az operatív törzs közötti egyeztetések állásáról és elmondta:

A jövő héten elkezdődnek egyeztetések a házi orvosok új szabályainak megalkotásáról. A mi célunk az, hogy a házi orvosok praxisközösséget alkossanak, üres praxis Magyarországon ne legyen és a helyi ellátás színvonala emelkedjen és ennek a pénzügyi feltételeit meg fogjuk teremteni.

„Ha ezzel végeznek az urak, akkor operatív törzset és az Orvosi Kamarát arra kértük, hogy a magán és a közellátás viszonyát tisztázó tárgyalásokat folytassanak le".

A kormányfő ma esti videója azután érkezett, hogy ma újabb rekordot döntve 1400 fő közelébe ugrott az újonnan igazoltan koronavírussal fertőzöttek száma, a halálozásoké is fut fel, illetve a kórházban ápoltaké és lélegeztető gépen lévőké meredeken emelkedik, miután már óránkénti jelentésre kötelezte őket a szakminisztérium. Közben az elvégzett teszteken belül a pozitivitási ráta továbbra is 10% felett van, azaz valójában a járvány kiterjedtségéről ezek az adatok nem is adnak megbízható képet, valójában még mindig keveset tesztel Magyarország, a WHO szerint akkor lenne kontroll alatt a járvány, ha tartósan 5% alatti lenne a pozitivitási ráta.

A kormányfő a péntek reggeli rádióinterjújában már jelezte, hogy a héten viharos gyorsasággal átment törvény a hálapénz betiltásáról és az orvosbérek megemeléséről (továbbá valójában az állami és magánrendszer megkezdett szétválasztásáról) csak az első lépés volt, további legalább 10 kérdést kell még tisztáznia év végéig a kormánynak a MOK-kal ahhoz, hogy valamiféle rend legyen az egészségügyben. Erre erősített rá ma azzal, hogy konkrét menetrendet vázolt arra, melyik lépés melyiket követheti majd az egyeztetések nyomán.

