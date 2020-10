Koronavírus: gyorsul a járvány terjedése, egy budapesti idősotthonban több lakó tesztje is pozitív lett

A Svájci Gárdának hívott pápai testőrség tagjai közül négy embernél mutatták ki a koronavírust – derül ki a Vatikán közleményéből.

A testőrség tagjai szinte mind egyedülálló férfiak, akik a Vatikán falain belüli barakkokban élnek. A házasoknak külön lakrészük van.

A közlemény szerint azok, akiknél kimutatták a vírust, mind jól vannak, csak enyhe tüneteket produkálnak, jelenleg folyik a kontaktkutatás esetükben.

A Vatikánban múlt héten jelentették be a szigorúbb szabályokat, amelynek értelmében mindenkinek kötelező a maszk hordása, még szabad levegőn is, emellett a szükséges távolságot is tartani kell. A hírek szerint azonban a pápa sokszor nem hord maszkot audienciái során, és előfordult, hogy közelebb ment látogatókhoz is, akik viseltek maszkot.