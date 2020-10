Koronavírus: November elsejére 40 ezer fertőzöttre számít egy kormányzati előrejelzés

Meghosszabbították vasárnapig a koronavírus-járvány miatt elrendelt országos zárlatot Izraelben. A járvány kezeléséről döntő kabinet meghosszabbította vasárnap éjfélig a zárlatot, de engedélyezett némi könnyítést a közel négy hete tartó országos karantén után a folyamatosan javuló járványügyi adatok nyomán.

Feloldották a tilalmat, amely csak a lakóhelytől számított ezer méteren belül engedélyezett tüntetéseket és közös imádkozást. Sőt, engedélyezték a messzebbre utazást a közeli rokon esküvőjére is. A tüntetések helyi korlátozása után, amely megakadályozta, hogy tömegek vonuljanak a kormányfő jeruzsálemi rezidenciájához, az egész országban megjelentek a Benjámin Netanjahu és a kormány ellen tiltakozók. Szerdán újratárgyalják a tel-avivi Ben Gurion repülőtér ügyét, és ha nem lesz változás az új koronavírus-fertőzések számának csökkenésében, akkor megnyitják a létesítményt, de egyelőre csak azok repülhetnek, akik még a zárlat előtt vásárolták meg jegyeiket. Csütörtökre halasztották annak megvitatását is, hogy jövő héten újranyithatnak-e az óvodák, a kis műhelyek, melyek nem fogadnak vevőket, és hogy a házhoz szállítás mellett elvitelre is főzhetnek-e a vendéglők.

Az egészségügyi minisztérium adatai szerint kedden már csak 2 255 új fertőzöttet regisztráltak - ami a szűrések 5,4 százaléka -, míg egy nappal korábban az általában tünetek megjelenése miatt megvizsgált emberek több mint 7 százaléka még koronavírusosnak bizonyult.s 240 embert lélegeztetőgépre kellett tenni.