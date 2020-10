Sietni kell: két nap alatt felfüggeszthetik az év utolsó K+F pályázatát

Mától, azaz október 14-től lehet pályázni a Piaci KFI nevű hazai forrású pályázat őszi körére, amelynek keretösszege 20 milliárd forint és várhatóan nagyon gyorsan ki fog merülni. A Via Credit szerint ez 2-3 nap alatt bekövetkezhet, ezért arra buzdítja a vállalkozásokat, hogy lehetőleg csütörtök estig adják be pályázatukat.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

Várakozások az új pályázattal kapcsolatban

Újabb 20 milliárd forint keretösszegű KFI pályázati konstrukciót jelentett be az Innovációs és Technológia Minisztérium. A cél a vállalkozások versenyképességének javítása piacorientált kutatás-fejlesztési és innovációs projektjeik támogatásával. A projektek kapcsán elvárás, hogy jelentős tudományos vagy műszaki újdonságtartalommal rendelkezzenek vagy a fejlesztés eredményeként piacképes terméket, technológiát vagy szolgáltatást hozzanak létre.

A várható pályázatról és az előző kör tapasztalatairól a kiíró NKIFH elnöke már nyáron interjút adott a Portfolio-nak:

Kapcsolódó cikkünk 2020. 07. 22. Szeptemberben újabb pénzosztás lesz a piacvezérelt innovációknak, a kiscégek is figyeljenek

A korábbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a vállalatok nagy érdeklődést mutatnak a kutatás-fejlesztési pályázati lehetőségekre: Papadimitropulosz Alex, a Via Credit ügyvezető igazgatója szerint akár ötszörös túljelentkezésre lehet számítani. A szakértő hozzátette, hogy a pályázati kedv azért lesz várhatóan kimagasló, mert EU-s forrásból nem várható idén szignifikáns összegű felhívás kutatás-fejlesztésre. Ez még több vállalkozást sarkallhat a 2020-1.1.2-PIACI_KFI pályázaton való indulásra.

„Arra számítunk, hogy óriási lesz az érdeklődés. A tavaszi KFI pályázatnál egy hét alatt közel 100 milliárd értékű kérelem érkezett be. Most azok is pályázni fognak, akik abban a körben nem nyertek vagy lemaradtak róla, így véleményem szerint a kiírástól számított két-három napon belül felfüggeszthetik a tegnap, október 13-án kiírt pályázatot.” emelte ki a Via Credit ügyvezetője.

A szakértő hozzátette; mindenkit az azonnali pályázásra buzdít, annál is inkább, mert az előminősítés nem bonyolult, egyszerűsített elektronikus felületen lehet feltölteni a projektötletet. Sok vállalkozás van komoly bajban a koronavírus miatt, számukra ez egyedülálló lehetőség az életben maradáshoz.

Mit kell tudni a kiírásról?

A teljes pályázati keretösszeg 20 milliárd forint, a kiírásnak két alprogramja van, amelyekre önállóan, vagy konzorciumban lehet pályázni a cég összefoglalója szerint:

„A” alprogram: a vállalkozások önállóan vagy konzorciumban (maximum 2 tagú), partnerek bevonásával megvalósított, piacképes és megtérülést valószínűsítő kutatás-fejlesztési és innovációs projektjeinek támogatása. Itt 100 - 400 millió Ft az igényelhető támogatás összege. A projekt megvalósítására minimum 12-maximum 36 hónap áll rendelkezésre.

„B” alprogram: vállalkozások konzorciumban (maximum 4 tagú), egyetemekkel/kutatószervezetekkel közösen megvalósított kutatás-fejlesztési és innovációs projektjeinek támogatása, amelyek nagy jelentőségű és összetett kutatás-fejlesztési és innovációs feladatok megoldását tűzik ki célul. Ennek keretében 400 - 800 millió Ft-ot lehet igényelni. A projekt megvalósítására minimum 24-maximum 48 hónap áll rendelkezésre.

Pályázatot nyújthatnak be a KKV és nagyvállalkozások, felsőoktatási intézmények, illetve kutató szervezetek egyaránt, országosan azaz Budapesten és vidéken is az alábbiak szerint:

rendelkeznek legalább 2 lezárt teljes üzleti évvel

A vállalkozás átlagos statisztikai állományi létszáma legalább 10 fő,

A vállalkozás saját tőkéje nem lehet negatív,

A vállalkozás által igényelt támogatás összege nem lehet magasabb a vállalkozás saját tőke összegénél,

A vállalkozás összköltsége nem lehet magasabb a vállalkozás árbevételénél.

Címlapkép forrása: